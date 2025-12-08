Language
    Darbhanga Delhi Train: यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली के लिए दरभंगा से चलेगी स्पेशल ट्रेन

    By Zakir Ali Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:52 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल ने दरभंगा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 05563/05564 केवल ए ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, छपरा। पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी मंडल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दरभंगा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष गाड़ी 05563/05564 सिर्फ एक फेरे के लिए चलाई जाएगी।

    रेल प्रशासन के अनुसार यात्रियों की बढ़ती भीड़ और मांग को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। विशेष ट्रेन का संचालन 08 और 10 दिसंबर को निर्धारित है।

    संचालन की तिथि और प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव तय

    05563 दरभंगा–आनन्द विहार विशेष ट्रेन 08 दिसंबर को शाम 18.15 बजे दरभंगा से रवाना होगी। यह ट्रेन समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर होते हुए छपरा 01.50 बजे रात में पहुंचेगी जिसके बाद बलिया, गाजीपुर सिटी, वाराणसी, प्रयागराज और गोविन्दपुरी जैसे प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए दूसरे दिन रात 21.15 बजे आनंद विहार टर्मिनस पहुंचेगी।

    वहीं, वापसी में 05564 आनंद विहार–दरभंगा विशेष ट्रेन 10 दिसंबर की आधी रात 00.05 बजे प्रस्थान करेगी। यह वही प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए छपरा जंक्शन पर 17.40 बजे शाम में पहुंचते हुए उसी दिन रात 23.00 बजे दरभंगा पहुंचेगी।

    कुल 21 कोचों के साथ होगी सुविधा से भरपूर यात्रा

    रेल प्रशासन ने बताया कि इस विशेष ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें एक जनरेटर सह लगेज वैन, एक एलएसएलआरडी, तीन सामान्य द्वितीय श्रेणी, सात स्लीपर कोच, छह एसी थर्ड, दो एसी सेकेंड और एक एसी प्रथम सह द्वितीय श्रेणी कोच शामिल होंगे। यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।