जागरण संवाददाता छपरा। सोनपुर मेला के उद्घाटन और कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात का विशेष प्लान तैयार किया है।

सीएम सम्राट चौधरी के 22 नवंबर को प्रस्तावित आगमन तथा लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सारण और वैशाली जिला प्रशासन ने आपसी समन्वय से वाहनों के परिचालन के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं।

इसके तहत अलग-अलग तिथियों और समय के अनुसार वाहनों का रूट बदला जाएगा। प्रशासन ने आम लोगों और वाहन चालकों से निर्धारित मार्ग का पालन करने की अपील की है।

22 नवंबर को सीएम का कार्यक्रम

जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 22 नवंबर को मुख्यमंत्री के आगमन और मेला उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर अपराह्न तीन बजे से रात आठ बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी।

इस दौरान छपरा से सोनपुर की ओर जाने वाले वाहनों को निर्धारित डायवर्जन के तहत महात्मा गांधी सेतु के रास्ते भेजा जाएगा। वहीं, कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर 23 नवंबर के पूर्वाह्न से 25 नवंबर के पूर्वाह्न तक सोनपुर शहर में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में केवल मेला कार्य में लगे सरकारी वाहन और एंबुलेंस को परिचालन की अनुमति होगी। बड़े वाहनों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग निर्धारित छपरा से हाजीपुर जाने वाले बड़े वाहनों को मकेर, रेवा घाट, अंबारा, लालगंज और भगवानपुर थाना होकर हाजीपुर पहुंचना होगा।

शहर में बड़े वाहनों को प्रवेश करने की अनुमत‍ि नहीं हालांकि, इन वाहनों को हाजीपुर शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दूसरी ओर पटना से महात्मा गांधी सेतु के रास्ते आने वाले बड़े वाहन रामाशीष चौक से भगवानपुर थाना होते हुए लालगंज की ओर मुड़ेंगे।

इसके बाद अंबारा और रेवा घाट के रास्ते छपरा पहुंचेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह रूट डायवर्जन केवल बड़े वाहनों के लिए निर्धारित किया गया है। एनएच 19 पर निर्मित नए गंडक पुल पर छोटे वाहनों का परिचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। पुराने गंडक पुल पर पैदल श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम सौ वर्ष से अधिक पुराने गंडक पुल के निचले हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के कारण इस पर पहले से ही भारी वाहनों का परिचालन बंद है।

कार्तिक पूर्णिमा के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए पुल पर पैदल यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 23 नवंबर को हाजीपुर की ओर से हरिहरनाथ मंदिर और सोनपुर गंगा स्नान घाट जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुल के दोनों किनारों पर बने पैदल यात्री लेन खुले रहेंगे। पुल पर चारपह‍िया और दो पह‍िया वाहनों का परिचालन प्रत‍िबंध‍ित यह व्यवस्था 26 नवंबर को अपराह्न पांच बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान पुल पर सभी प्रकार के चारपहिया और दोपहिया वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, सोनपुर से हाजीपुर जाने वाले पैदल यात्रियों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद 26 नवंबर को दोपहर 12 बजे से पुल का बीच वाला मुख्य सड़क मार्ग सोनपुर से हाजीपुर जाने वाले यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा।