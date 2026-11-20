जागरण संवाददाता, छपरा। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं और सैलानियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की व्यापक तैयारी की है।

22 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित होने वाले मेले में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित थानों के अतिरिक्त अस्थायी थाने स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र को अलग-अलग सुरक्षा क्षेत्रों में बांटकर निगरानी की जाएगी। इससे श्रद्धालुओं को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

21 अस्थायी थाने पूरी क्षमता से काम करेंगे जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार के संयुक्त आदेश के अनुसार, उद्घाटन समारोह और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर 22 से 25 नवंबर तक सभी 21 अस्थायी थाने पूरी क्षमता से काम करेंगे। इसके बाद 26 नवंबर से मेला समाप्ति तक 13 प्रमुख थानों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था संचालित की जाएगी। सभी थानों में पुलिस पदाधिकारियों के साथ सशस्त्र बल, लाठी बल, महिला पुलिसकर्मी और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। दो नए थानों से बढ़ेगी पुलिस की पहुंच इस वर्ष यदुवंशी नगर चौक (एनएच-19) और सवाईच घाट पर दो नए अस्थायी थाने बनाए गए हैं। हाथी बाजार और पुराना गंडक पुल थाने के स्थान पर पुल घाट थाना स्थापित किया गया है। इससे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच और निगरानी मजबूत होगी। गंडक नदी में चलंत थाना कार्यरत रहेगा।

वहीं, माही ब्रिज थाने में गोताखोरों और महाजाल की व्यवस्था की गई है, ताकि स्नान के दौरान डूबने या अन्य दुर्घटना की स्थिति में तत्काल बचाव अभियान चलाया जा सके। मीना बाजार थाने में विशेष महिला कोषांग भी बनाया गया है।

पुलिस प्रशासन के अनुसार, अस्थायी थानों की तैनाती से मेला क्षेत्र में भीड़ और यातायात नियंत्रण के साथ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अश्लील प्रदर्शन पर रोक लगाने और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी पुलिस की विशेष टीमें सक्रिय रहेंगी।