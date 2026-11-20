जागरण संवाददाता, छपरा। व‍िश्‍व प्रस‍िद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के भव्य शुभारंभ की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 22 नवंबर की शाम पांच बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ऐतिहासिक मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे।

उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने के साथ ही विशिष्ट अतिथियों के स्वागत, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है।

जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से संयुक्त आदेश जारी कर अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

समारोह में दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव के अलावा राजस्व, पर्यटन, कला-संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव और राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारी शामिल होंगे।

अश्वारोही दस्ते के साथ होगी अतिथियों की अगवानी

विशिष्ट अतिथियों के आवासन और स्वागत की व्यवस्था सोनपुर स्थित जिला परिषद डाकबंगला में की गई है। अतिथियों को पारंपरिक अंदाज में अश्वारोही दस्ते की अगवानी के बीच मुख्य समारोह स्थल तक पहुंचाया जाएगा।