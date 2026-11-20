जागरण संवाददाता, छपरा। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और दुकानदारों की सुविधा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए घाटों से लेकर पूरे मेला क्षेत्र तक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्ययोजना बनाई गई है। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से संयुक्त आदेश जारी कर विभिन्न विभागों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

घाटों पर सुरक्षित स्नान और आवागमन की व्यवस्था कार्तिक पूर्णिमा पर काली घाट, साधु गाछी घाट, पुल घाट और पहलेजा घाट सहित प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। इसे देखते हुए घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों की मरम्मत, बैरिकेडिंग और सुरक्षित स्नान क्षेत्र चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।