संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में इस बार आस्था, परंपरा और व्यापार के साथ मनोरंजन व खान-पान का भी भरपूर रंग देखने को मिलेगा। मेले में मौत का कुआं, रोमांचक खेल-तमाशे, रंग-बिरंगे झूले और तरह-तरह के मनोरंजन के साधन लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे।

वहीं, खान-पान के शौकीनों के लिए देसी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के खास व्यंजनों की दुकानें सजेंगी। ऐसे में मेला घूमने आने वाले लोगों को एक ही परिसर में रोमांच, मनोरंजन और स्वाद का अनूठा अनुभव मिलेगा। करतबों को देखने के लिए जुटती है दर्शकों की भीड़ मेले में मौत का कुआं हमेशा से दर्शकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। इसमें मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों से किए जाने वाले हैरतअंगेज करतब लोगों को रोमांचित करेंगे। तेज रफ्तार और जोखिम भरे करतबों को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ जुटती है।

इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खेल-तमाशे और मनोरंजन के साधन भी मेले की रौनक बढ़ाएंगे। बच्चों के लिए रंग-बिरंगे झूले और खेल आकर्षण का केंद्र होंगे, जबकि युवा और बड़े भी रोमांचक गतिविधियों का आनंद उठा सकेंगे। रोमांच के साथ झूलों का भी उठाएंगे आनंद मेले में परिवार के साथ आने वाले लोगों के लिए मनोरंजन के कई विकल्प उपलब्ध रहेंगे। बच्चे जहां झूलों और खेलों में व्यस्त रहेंगे, वहीं बड़े मौत के कुएं और अन्य रोमांचक करतबों का आनंद ले सकेंगे। मेले में सजने वाली मनोरंजन की दुकानें और खेल-तमाशे लोगों को देर तक रुकने के लिए आकर्षित करेंगे।

ग्रामीण परिवेश में लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले में आधुनिक मनोरंजन के साधनों का भी अपना अलग आकर्षण रहता है। यही वजह है कि यहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास देखने और अनुभव करने को मिलता है।