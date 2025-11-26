Language
    इंटरनेट के दौर में भी 'बायस्कोप' का जादू बरकरार! सोनपुर मेले में मनोरंजन के साथ सरकारी योजनाओं की शिक्षा

    By Rahul Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:53 AM (IST)

    सारण के सोनपुर मेले में पुराने समय का बायस्कोप फिर से लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस बार, समाज कल्याण विभाग इसका उपयोग सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कर रहा है। बायस्कोप कुपोषण से बचाव, गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाएं, पोषण ट्रैकर, बाल संरक्षण और दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है, जिससे मनोरंजन के साथ शिक्षा भी मिल रही है।

    इंटरनेट के दौर में भी 'बायस्कोप' का जादू बरकरार

    संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। इंटरनेट, 3 डी और मल्टीप्लेक्स के इस तेज रफ्तार दौर में भी सोनपुर मेला पुरानी यादों को जिंदा रखे हुए है। गुजरे जमाने का बायस्कोप, जो अब गांव–कस्बों में अतीत बन चुका है। सोनपुर मेला में इस बार यह फिर से लोगों का मन मोह रहा है। 

    दिलचस्प बात यह है कि जहां पहले बायस्कोप का रोमांच बड़े लोग यादों में ढूंढते थे, वहीं आज इसके माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही हैं।

    समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में ईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्र के स्टॉल पर बायस्कोप को एक नए मकसद के साथ प्रस्तुत किया गया है। यहां मनोरंजन के साथ-साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी रोचक तरीके से दी जा रही है।

    बायस्कोप दिखाने के विभिन्न आयाम 

    कुपोषण रोकथाम

    कुपोषण से बचाव के उपायों को चित्र और ध्वनि के माध्यम से बेहद सरल तरीके से दिखाया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के संतुलित आहार, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच पर विशेष फोकस रखा गया है।

    गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की योजनाएं

    जननी सुरक्षा योजना, पोषण भत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं को आकर्षक दृश्यों के साथ समझाया जा रहा है।संस्थागत प्रसव, आयरन फोलिक एसिड और प्रसव-पूर्व देखभाल के महत्व को खास तौर पर प्रदर्शित किया गया है।

    पोषण ट्रैकर व आंगनबाड़ी सेवाएं

    पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग, वजन व लंबाई मापन और बच्चों के विकास की मॉनिटरिंग को सरल भाषा में बताया गया है। पूरक पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा, टीकाकरण और आंगनवाड़ी की अन्य सेवाओं को रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है।

    बाल संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा

    बाल विवाह, बाल श्रम और तस्करी से बचाव जैसे संवेदनशील मुद्दों को जागरूकता संदेशों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद, हेल्पलाइन सेवाओं और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की जानकारी दी जा रही है। 

    दिव्यांगजन कल्याण योजनाएं दिव्यांग पेंशन, सहायक उपकरण और विशेष शिक्षा सहायता की योजनाओं की सरल प्रस्तुतीकरण भी दिखाई जा रही है। इसके साथ दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों और पुनर्वास सेवाओं को कहानी शैली में दिखाया जा रहा है।

    बायोस्कोप को शामिल करने का उद्देश्य लोगों को मनोरंजक ढंग से कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराना एवं लोगों खासकर लाभुकों को जागरूक करना है।- किरण शर्मा, डीपीओ (आईसीडीएस)