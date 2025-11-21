Language
    Sonpur Mela: लग्जरी टेंट, स्विस कॉटेज, फाइव-स्टार जैसा खाना… 3 हजार में कराइेंगे सोनपुर मेला की सैर, बस आइए न बिहार

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:49 AM (IST)

    बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में इस बार पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने स्विस कॉटेज और लग्जरी टेंट लगाए हैं, जिनमें फाइव-स्टार जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। 3,000 रुपये में ठहरने, खाने और घूमने का पैकेज उपलब्ध है। पटना से सोनपुर के लिए लग्जरी वाहन भी चलाए जा रहे हैं, जिससे यात्रा आसान हो गई है। पर्यटक वेबसाइट या टोल-फ्री नंबर पर बुकिंग कर सकते हैं।

    सोनपुर मेला में लग्जरी टेंट तैयार

    डिजिटल डेस्क, सोनपुर(सारण)। बिहार का विश्वप्रसिद्ध हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला 2025 अब अपने रंग में पूरी तरह डूब चुका है। 9 नवंबर से शुरू हुआ यह ऐतिहासिक मेला हर दिन नई रौनक के साथ चमक रहा है। देश–विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए इस बार बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (BSTDC) ने ऐसा इंतजाम किया है, जिसके बाद पर्यटक केवल मेला ही नहीं देखते, बल्कि बिहार की मेहमाननवाज़ी भी महसूस करते हैं। यही कारण है कि इस बार मेले में सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि अनुभव बिक रहा है,वह भी बेहद कम कीमत पर।

    स्विस कॉटेज और ‘मिनी दरबारी’ टेंट: मेले में मिल रहा फाइव-स्टार स्टे

    सोनपुर मेला हमेशा से भीड़ और संस्कृति के लिए जाना जाता था, पर इस बार मेलास्थल के पास बने ‘पर्यटक गांव’ ने इसकी पहचान बदल दी है। यहां BSTDC द्वारा लगाए गए स्विस कॉटेज, मिनी दरबारी और रजवाड़ी टेंट सैलानियों को एक नया अनुभव दे रहे हैं।

    कोई भी देखकर कह उठे—'ये बिहार है या कोई लक्ज़री डेज़र्ट कैंप?'

    ये सभी टेंट पूरी तरह वातानुकूलित हैं। इसमें अटैच बाथरूम, 24 घंटे बिजली और पानी, क्लीन-बेडिंग, CCTV सुरक्षा, और शानदार भोजन की व्यवस्था है।
    कीमत मात्र 3,000 से शुरू होकर 5,000 रुपये प्रति रात तक है, जो कि किसी भी सामान्य रिसॉर्ट से सस्ता और बेहतर स्टे विकल्प देता है।

    टूर पैकेज: ठहरने से लेकर घूमाने तक सब शामिल

    पर्यटकों के लिए इस बार अलग-अलग बजट के हिसाब से टूर पैकेज बनाए गए हैं। इसमें रहना, खाना, लोकल साइटसीन और मेले की गाइडेड विज़िट शामिल है। खास बात यह है कि जोड़ों के लिए भी एक विशेष कपल पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें 6,000 रुपये में, स्विस कॉटेज में स्टे, पटना से सोनपुर तक लग्जरी वाहन, भोजन और पूरा गाइडेड टूर शामिल है।

    यह पहली बार है जब सोनपुर मेला इतनी व्यवस्थित और पर्यटक-उन्मुख व्यवस्था के साथ दिखाई दे रहा है।

    लग्जरी गाड़ियों से पटना–सोनपुर यात्रा आसान

    BSTDC ने पटना से सोनपुर तक विशेष लग्जरी वाहनों का संचालन शुरू किया है। SUV, सेडान और मिनी-बस तक का विकल्प उपलब्ध है।


    यात्रा के लिए तय पिकअप प्वाइंट हैं, जहां से हर घंटे वाहनों की सेवा मिलती है। किराया वाहन के प्रकार के अनुसार अलग-अलग है, लेकिन आम यात्रियों के लिए इसे किफायती रखा गया है।

    अब सैलानियों को भीड़भाड़ या पार्किंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। सीधे कार में बैठें, सोनपुर पहुंचें और आराम से मेले का मज़ा लें।

    हरिहरक्षेत्र का आकर्षण: संस्कृति, भक्ति और बाजार का अनोखा संगम

    सोनपुर मेला देश का सबसे बड़ा पशु मेला तो है ही, साथ ही यह आस्था का केंद्र भी है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा-गंडक संगम में स्नान करने लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। साथ ही, झूले, चूड़ी बाजार, आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम, हाथी-घोड़े का ऐतिहासिक बाजार, लोकनृत्य, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले को हर दिन उत्सव जैसा बनाते हैं।

    हर बजट के लिए ठहरने का विकल्प: 3,000 में पूरा अनुभव

    यदि कोई पर्यटक बिहार के बाहर से आ रहा है, और वह एक किफायती लेकिन लग्जरी अनुभव चाहता है, तो 3,000 रुपये वाला स्विस कॉटेज पैकेज उसके लिए परफेक्ट है। इसमें AC स्विस कॉटेज, बढ़िया खाना, सुरक्षा और मेले तक पैदल पहुंच की सुविधा शामिल है।

    यानी 'एक रात में ठहरना, खाना, घूमना—सबकुछ सिर्फ 3 हजार में।'

    ऐसे करें बुकिंग

    पर्यटक BSTDC की वेबसाइट या टोल-फ्री नंबर 8544418314 पर कॉल कर बुकिंग कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर एक महीना चलने वाला यह मेला लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, इसलिए टेंट की बुकिंग तेजी से भर रही है।