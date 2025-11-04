Language
    Sonpur Mela 2025: सोनपुर मेला में दिखेगा भारतीय रेलवे का इतिहास, कोयला इंजन से वंदे भारत तक का रोमांचक सफर

    By Rahul Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    एशिया का प्रसिद्ध सोनपुर मेला इस बार और भी भव्य होगा। नौ नवंबर को शुरू होने वाले इस मेले में रेलवे की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण होगी, जिसमें भारतीय रेल के विकास को दर्शाया जाएगा। यहाँ, रेलवे सुरक्षा, टिकट प्रणाली और अन्य तकनीकी पहलुओं की जानकारी मिलेगी। पुराने इंजन और परिवहन मॉडल भी प्रदर्शित किए जाएंगे। यह मेला रोजगार और व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

    सोनपुर मेला में दिखेगा भारतीय रेलवे का इतिहास

    संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। एशिया के प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला को इस वर्ष और भव्य तथा आकर्षक रूप देने की तैयारी जोरों पर है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आगामी नौ नवंबर को उद्घाटन के लिए तैयार यह ऐतिहासिक मेला इस बार केवल धार्मिक और सांस्कृतिक नहीं, बल्कि तकनीकी और शैक्षणिक दृष्टि से भी खास रहेगा। जिला प्रशासन और रेलवे विभाग ने मिलकर मेले को नई पहचान देने की पहल की है।

    इस बार मेले का सबसे बड़ा आकर्षण बनेगी भारतीय रेल की भव्य प्रदर्शनी, जिसे मुख्य पंडाल के सामने विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। रेलवे अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात जुटे हुए हैं ताकि प्रदर्शनी को आधुनिक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक रूप दिया जा सके। पुराने ढांचों को हटाकर नए माडल और डिज़ाइन लगाए जा रहे हैं, जो भारत के रेलवे इतिहास और उसके तकनीकी विकास की जीवंत कहानी पेश करेंगे।

    भारतीय रेल के विकास सफर को दर्शाएगी

    रेलवे विभाग की यह प्रदर्शनी 1863 से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय रेल के विकास सफर को दर्शाएगी। यहां आगंतुकों को सिग्नल सुरक्षा, टिकट जांच प्रणाली, मेडिकल और वाणिज्यिक सेवाओं, यांत्रिक इंजीनियरिंग और रेलवे अनुशासन जैसे विषयों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बिना टिकट यात्रा के दुष्परिणाम और रेलवे सुरक्षा के नियमों को भी व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

    इतिहास प्रेमियों और बच्चों के लिए भी विशेष आकर्षण रखे गए हैं। यहां पुराने समय की कोयले से चलने वाली इंजन, बैलों द्वारा खींची जाने वाली ट्रेन, और घोड़ों व हाथियों द्वारा संचालित परिवहन साधनों के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। 

    प्रदर्शनी के निर्माण में जुटे कर्मचारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि शिक्षा और प्रेरणा देना है ताकि नई पीढ़ी को भारतीय रेल की गौरवशाली परंपरा और आधुनिक तकनीकी प्रगति की समझ मिल सके।

    रोजगार और व्यापार का बड़ा माध्यम 

    विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह रोजगार और व्यापार का बड़ा माध्यम भी है। देशभर से आने वाले व्यापारी और पर्यटक स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस बार रिकॉर्ड भीड़ की संभावना जताई जा रही है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में और तेजी आने की उम्मीद है। 

    कुल मिलाकर, सोनपुर मेला इस बार सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नहीं, बल्कि तकनीक, ज्ञान और नवाचार का केंद्र बनने जा रहा है। रेलवे की प्रदर्शनी निश्चित रूप से इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र होगी, जो परंपरा और प्रगति के संगम का प्रतीक बनेगी।