    सोनपुर मेला में खाने की गुणवत्ता पर सख्त प्रशासन, गंदगी मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी

    By Amritesh Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    छपरा के सोनपुर मेला में खाद्य संरक्षा विभाग ने खाने की दुकानों का निरीक्षण किया ताकि लोगों को शुद्ध खाना मिल सके। टीम ने स्वच्छता, तेल की गुणवत्ता और भंडारण की जाँच की। जलेबी के नमूने जाँच के लिए भेजे गए और दुकानदारों को साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि मिलावट मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जाँच जारी रहेगी।

    सोनपुर मेला में खाने की गुणवत्ता पर सख्त प्रशासन

    जागरण संवाददाता, छपरा। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में घूमने आए लोगों को शुद्ध एवं हाइजीनिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों, इसके लिए खाद्य संरक्षा विभाग ने मेला क्षेत्र में लगे फास्ट फूड और तले-भुने खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों का निरीक्षण किया। 

    विभागीय टीम ने अचानक पहुंचकर दुकानों की स्वच्छता, तेल की गुणवत्ता, तैयार खाद्य सामग्री की स्थिति तथा भंडारण व्यवस्था का भौतिक परीक्षण किया।

    साफ-सफाई तथा सुरक्षित खाद्य मानकों पर विशेष ध्यान

    जांच अभियान खाद्य संरक्षा आयुक्त लोकेश कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया गया। यह निरीक्षण जिला पदाधिकारी अमन समीर, सिविल सर्जन डॉ. सागर दुलार सिन्हा और अपर समाहर्ता मुकेश कुमार के पर्यवेक्षण में आयोजित हुआ।

    खाद्य संरक्षा अधिकारियों ने मेला परिसर में विभिन्न दुकानों का जायजा लेते हुए साफ-सफाई तथा सुरक्षित खाद्य मानकों पर विशेष ध्यान दिया।जांच के दौरान टीम ने जलेबी, पकौड़ा और अन्य स्नैक्स की गुणवत्ता की जांच की। 

    चार दुकानों की जांच

    चार दुकानों से जलेबी का नमूना उठाकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य संरक्षा अधिकारियों ने बताया कि यदि जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की मिलावट, निम्न गुणवत्ता या मानक के विरुद्ध सामग्री पाई जाती है, तो संबंधित दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कई दुकानों में खाद्य सामग्री खुले में रखी थी, जिस पर धूल जमने की संभावना थी। इस पर अधिकारियों ने तुरंत दुकानदारों को समुचित ढकाव (कवर) का उपयोग करने का निर्देश दिया। टीम ने सभी दुकानों को साफ-सफाई, सुरक्षित तेल के उपयोग, दस्ताने और नेट कैप पहनकर खाद्य तैयारी करने जैसी हिदायतें दीं।

    यह निरीक्षण अभियान खाद्य संरक्षा अधिकारी नारायण राम के नेतृत्व में संचालित हुआ। उनके साथ कार्यालय लिपिक नितेश कुमार, विष्णु भगवान सिंह एवं अन्य कर्मी शामिल थे। 

    लगातार जारी रहेगी जांच

    अधिकारियों ने बताया कि मेला अवधि के दौरान यह जांच लगातार जारी रहेगी, ताकि दर्शनार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि जनता के स्वास्थ्य से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं है।