सोनपुर मेला में खाने की गुणवत्ता पर सख्त प्रशासन, गंदगी मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी

जागरण संवाददाता, छपरा। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में घूमने आए लोगों को शुद्ध एवं हाइजीनिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों, इसके लिए खाद्य संरक्षा विभाग ने मेला क्षेत्र में लगे फास्ट फूड और तले-भुने खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों का निरीक्षण किया।

विभागीय टीम ने अचानक पहुंचकर दुकानों की स्वच्छता, तेल की गुणवत्ता, तैयार खाद्य सामग्री की स्थिति तथा भंडारण व्यवस्था का भौतिक परीक्षण किया। साफ-सफाई तथा सुरक्षित खाद्य मानकों पर विशेष ध्यान जांच अभियान खाद्य संरक्षा आयुक्त लोकेश कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया गया। यह निरीक्षण जिला पदाधिकारी अमन समीर, सिविल सर्जन डॉ. सागर दुलार सिन्हा और अपर समाहर्ता मुकेश कुमार के पर्यवेक्षण में आयोजित हुआ।

खाद्य संरक्षा अधिकारियों ने मेला परिसर में विभिन्न दुकानों का जायजा लेते हुए साफ-सफाई तथा सुरक्षित खाद्य मानकों पर विशेष ध्यान दिया।जांच के दौरान टीम ने जलेबी, पकौड़ा और अन्य स्नैक्स की गुणवत्ता की जांच की। चार दुकानों की जांच चार दुकानों से जलेबी का नमूना उठाकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य संरक्षा अधिकारियों ने बताया कि यदि जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की मिलावट, निम्न गुणवत्ता या मानक के विरुद्ध सामग्री पाई जाती है, तो संबंधित दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कई दुकानों में खाद्य सामग्री खुले में रखी थी, जिस पर धूल जमने की संभावना थी। इस पर अधिकारियों ने तुरंत दुकानदारों को समुचित ढकाव (कवर) का उपयोग करने का निर्देश दिया। टीम ने सभी दुकानों को साफ-सफाई, सुरक्षित तेल के उपयोग, दस्ताने और नेट कैप पहनकर खाद्य तैयारी करने जैसी हिदायतें दीं।