    Sonpur Mela 2025: सोनपुर मेला में खाद्य सुरक्षा पर सख्ती, 4 नमूने जब्त, एक्सपायरी बिस्लेरी पानी मौके पर नष्ट

    By Amritesh Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:14 PM (IST)

    छपरा के सोनपुर मेला में जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने फूड स्टालों पर निरीक्षण किया। कई दुकानों में नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके चलते चार संदिग्ध खाद्य तेल और मसालों के नमूने जब्त किए गए। एक दुकान पर एक्सपायरी बिस्लेरी पानी मिलने पर उसे नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मेला अवधि में जांच जारी रहेगी और मिलावटखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    सोनपुर मेला में खाद्य सुरक्षा पर सख्ती

    जागरण संवाददाता, छपरा। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में गुरुवार को जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलकर कार्रवाई की। मेला क्षेत्र में जगह-जगह फूड स्टालों पर औचक जांच की गई। करीब 10 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें कई जगह नियमों की अनदेखी पाई गई। 

    इस दौरान टीम ने चार संदिग्ध खाद्य तेल और मसालों के नमूने जब्त किए, जिन्हें जांच के लिए संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना भेजा जा रहा है।

    एक्सपायरी बिस्लेरी पानी पकड़ा गया, मौके पर नष्ट

    निरीक्षण के दौरान रोड किनारे नागेंद्र प्रसाद की दुकान पर बिस्लेरी पानी की बोतलों में गड़बड़ी पाई गई। जांच में एक लीटर और 500 मिली लीटर की लगभग एक पेटी बोतलों पर निर्माण तिथि अंकित नहीं थी। एक्सपायरी पानी बेचे जाने की पुष्टि होने पर टीम ने सभी बोतलों को मौके पर ही नष्ट कर दिया।

    मेला में खाने की वस्तुओं की होगी सख्त जांच

    खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नारायण राम ने बताया कि पूरे मेला अवधि में अभियान जारी रहेगा। असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ और खानपान के विविध स्टालों के चलते स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

    असुरक्षित खाद्य वस्तु बेचने वालों को नहीं बख्शा जाएगा

    सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने कहा मेला में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई तय है। 

    सिविल सर्जन डॉ.सागर दुलाल सिन्हा ने बताया कि टीम नियमित रूप से मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रही है ताकि मिलावटखोरी या अस्वच्छ खाद्य सामग्री पर रोक लगाई जा सके।

    निरीक्षण टीम में शामिल रहे अधिकारी

    इस जांच दल में खाद्य संरक्षा पदाधिकारी नारायण राम, विष्णु भगवान सिंह और धमेंद्र कुमार शामिल थे। टीम ने मेला के विभिन्न हिस्सों में जाकर दुकानदारों को साफ-सफाई और वैध खाद्य लाइसेंस रखने की हिदायत दी।

    200 से अधिक स्टॉलों में सजा खानपान का रंग

    हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला इस बार पूरे 32 दिनों तक चलेगा। मेला में बिहार ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों से आए व्यापारी अपने-अपने व्यंजनों के साथ पहुंचे हैं। प्रशासन ने सभी फूड स्टॉल संचालकों से स्वच्छ पानी, ताजा तेल और प्रमाणित मसालों के उपयोग का निर्देश दिया है।