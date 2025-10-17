Language
    Sonpur Mela 2025: सोनपुर में कब लगेगा एशिया का का सबसे बड़ा पशु मेला, धार्मिक न्यास परिषद ने लिखा पत्र

    By Rahul Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:50 AM (IST)

    सारण के नयागांव से, हरिहर क्षेत्र महोत्सव, सोनपुर मेला की तिथि को लेकर धार्मिक न्यास और प्रशासन में मतभेद है। महंत भगवान राम ने 1 नवंबर को मेला शुरू करने का अनुरोध किया है। धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि यह मेला आस्था का प्रतीक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के कारण संभावित तिथि 9 नवंबर तय की जा रही है। बाबा ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है।

    संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र महोत्सव, सोनपुर मेला की पारंपरिक तिथि को लेकर धार्मिक न्यास और प्रशासन के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया है। 

    धनुष कुटीर आश्रम के महंत भगवान राम उर्फ बालक बाबा ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर अनुरोध किया है कि मेले का शुभारंभ पूर्व निर्धारित तिथि एक नवंबर को ही किया जाए। 

    जिला प्रशासन को पत्र

    धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रो. रणवीर नंदन ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर कहा कि हरिहर क्षेत्र महोत्सव केवल पर्यटन का केंद्र नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। 

    परंपरा के अनुसार, हर वर्ष कार्तिक मास में मेले का शुभारंभ होता है। इस वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के चलते मेले की संभावित तिथि नौ नवंबर तय की जा रही है। 

    बाबा ने प्रशासन से अपील की है कि चुनावी तैयारियों के बीच वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

