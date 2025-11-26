Sonpur Mela 2025: सोनपुर मेले में एक ही जगह चारों धामों के दर्शन, उमड़ रही लोगों की भीड़

संवाद सूत्र, नयागांव। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला इस बार श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति लेकर आया है। यदि आप चार धाम का पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लम्बी यात्रा, कठिन रास्ते या समय की कमी आड़े आती है, तो सोनपुर मेला आपके लिए एक उत्कृष्ट अवसर बनकर सामने आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां मेले परिसर में चार धाम यात्रा का ऐसा भव्य और जीवंत स्वरूप तैयार किया गया है, जो भक्तों को वास्तविक धामों की अनुभूति कराता है। मेले में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री—चारों धाम अलग-अलग थीम, दृश्य सजावट और धार्मिक माहौल के साथ विकसित किए गए हैं। हर धाम की झांकी इतनी जीवंत और आकर्षक है कि श्रद्धालु खुद को उत्तराखंड के पवित्र पर्वतीय धामों में उपस्थित महसूस करते हैं।

बद्रीनाथ धाम: भव्यता और दिव्यता का संगम बद्रीनाथ धाम को अत्यंत मनोहारी रूप में सजाया गया है। बद्रीविशाल के प्रतीक स्वरूप मंदिर की झांकी के समक्ष दीपक, घंटियों की ध्वनि और भक्तिमय संगीत वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना देते हैं।

केदारनाथ धाम: हिमालयी आध्यात्मिकता का अहसास केदारनाथ धाम की प्रतिकृति मेले के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। हिमालयी दृश्य, बर्फ की प्रतीकात्मक सजावट और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों के बीच भक्तों को वास्तविक केदारनाथ का दिव्य अनुभव होता है।