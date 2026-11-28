संवाद सहयोगी, नयागांव (सारण)। Sonepur Mela 2026: सोनपुर मेले में झूले की ऊंचाई, थिएटर की रंगीन रोशनी और पारंपरिक खेल-तमाशे के साथ डर और रोमांच से भरी दुनिया भी दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है।

गाय बाजार में इस बार मनोरंजन का अंदाज कुछ बदला-बदला नजर आ रहा है। कहीं भूतों के डरावने कारनामे लोगों को हैरत में डाल रहे हैं तो कहीं 360 डिग्री डोम थिएटर के जरिए दर्शकों को आभासी दुनिया की सैर कराने की तैयारी है।

आधुनिक तकनीक और अनोखे प्रदर्शन का यह मेल सोनपुर मेले के मनोरंजन को नया रंग दे रहा है। गाय बाजार में स्टेट बैंक की शाखा के बगल में चल रहे भूतिया ग्लास ब्रिज शो में डर और रोमांच का अनूठा माहौल देखने को मिल रहा है।

डर का अहसास कराता है भूत‍िया ग्‍लास ब्र‍िज इस शो में एक से बढ़कर एक भूतिया आकृतियों और डरावने पात्रों के हैरतअंगेज कारनामे प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अचानक सामने आ जाने वाली डरावनी आकृतियां और रहस्यमय गतिविधियां दर्शकों को चौंका देती हैं।

शो देखने पहुंचने वाले लोगों में उत्सुकता के साथ रोमांच भी देखने को मिल रहा है। बच्चे जहां डर और उत्साह के बीच इस अनोखे प्रदर्शन को देख रहे हैं। वहीं युवा भी इसके अनुभव को लेकर खासे उत्साहित हैं। कई लोग अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इस डरावनी दुनिया को देखने पहुंच रहे हैं। डर के साथ तकनीक का भी मिलेगा रोमांच इसी इलाके में स्थापित 360 डिग्री डोम थिएटर भी मेले के आधुनिक आकर्षणों में शामिल है। यहां दर्शकों को वर्चुअल रियलिटी तकनीक के माध्यम से एक अलग तरह की दुनिया का अनुभव कराने की तैयारी है।

हाई क्वालिटी प्रोजेक्टर से सुसज्जित इस डोम के भीतर चारों ओर दृश्य प्रदर्शित किए जाएंगे। दर्शकों को केवल सामने पर्दे पर फिल्म देखने के बजाय अपने चारों तरफ फैले दृश्यों के बीच होने जैसा एहसास होगा। थ्री-डी तकनीक और 360 डिग्री विजुअल का यह संयोजन सामान्य सिनेमा से बिल्कुल अलग अनुभव देने वाला है। इस डोम थिएटर के प्रोपराइटर बिहारशरीफ निवासी समीर कुमार ने बताया कि यह आधुनिक तकनीक पर आधारित मनोरंजन का विशेष माध्यम है।

उन्होंने दावा किया कि यह पूरे भारत में अपनी श्रेणी का दूसरा सबसे बड़ा रियलिटी शो है। उनका कहना है कि सोनपुर जैसे ऐतिहासिक मेले में इस तकनीक को लाने का उद्देश्य दर्शकों को मनोरंजन के साथ आधुनिक डिजिटल दुनिया से परिचित कराना है।

मोबाइल की स्क्रीन से निकलकर सामने होगी आभासी दुनिया आज के दौर में बच्चे और युवा मोबाइल, टीवी तथा इंटरनेट पर डिजिटल दुनिया से परिचित हैं, लेकिन सोनपुर मेले में इस तरह के आयोजन उन्हें बड़े स्तर पर तकनीक का अनुभव कराने की कोशिश कर रहे हैं।