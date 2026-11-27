संवाद सूत्र, नयागांव (छपरा)। सोनपुर मेले में इस बार पारंपरिक खानपान के स्वाद ने भी लोगों को आकर्षित किया है। मेले में मनोरंजन, खरीदारी और खानपान के बीच अचार का एक स्टॉल खास चर्चा में है।

यहां मिलने वाली अचार की अलग-अलग किस्में लोगों को पुराने घरेलू स्वाद की याद दिला रही हैं। स्टॉल पर पहुंच रहे लोग अपनी पसंद के अचार चखने के साथ खरीदारी भी कर रहे हैं।

इस स्टॉल पर आम, हरी मिर्च, नींबू, अदरक, लहसुन और कटहल समेत कई प्रकार के अचार उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 100 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति किलो तक रखी गई है।

घरेलू विध‍ि से तैयार क‍िए गए हैं अचार

विक्रेता के अनुसार, सभी अचार घरेलू विधि से तैयार किए गए हैं। अलग-अलग स्वाद और किस्मों के कारण यहां महिलाओं के साथ अन्य खरीदारों की भी अच्छी दिलचस्पी दिख रही है।



स्टॉल पर खरीदारी कर रही सोनपुर की एक महिला ने बताया कि अचार की इतनी सारी किस्में एक ही जगह उपलब्ध होना आकर्षक है।