संवाद सूत्र, नयागांव (छपरा)। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में जहां एक ओर आस्था, संस्कृति और लोक परंपरा का अद्भुत संगम दिखता है, तो दूसरी ओर लजीज व्यंजनों और पारंपरिक स्वाद के लिए भी प्रसिद्ध है।

मेले में कदम रखते ही लोगों को तरह-तरह के पकवानों की खुशबू अपनी ओर खींचती है। स्थानीय व्यंजन हों या दूर-दराज के इलाकों के खास पकवान, हर किसी के लिए कुछ न कुछ स्वादिष्ट जरूर मिल जाता है।

मेले में पहुंचे हाजीपुर के गदाई सराय निवासी रामप्रवेश शाह की दुकान पर जलेबी, विभिन्न प्रकार के मुरब्बे, खाजा, बालूशाही, और खजूर की मिठाई जैसी चीजें लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

व्‍यंजनाें का स्‍वाद लेने को लगती है भीड़

उन्होंने बताया कि सोनपुर मेला में लोग सिर्फ खरीदारी या मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि व्यंजनों का स्वाद लेने भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।



रामप्रवेश शाह कहते हैं कि मेले के दौरान सुबह से लेकर देर रात तक ग्राहकों की आवाजाही बनी रहती है। बच्चों को जहां जलेबी और मिठाई पसंद है, वहीं बुजुर्ग लोग मुरब्बे और देसी पकवानों का स्वाद लेते नजर आते हैं।