Bihar Electricity Bill: उपभोक्ता समय पर बिजली बिल भरें, बचत भी करें और पाएं एक्स्ट्रा प्रॉफिट

    By Rana Pratap Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    संवाद सूत्र, तरैया (सारण)। ऊर्जा विभाग ने राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल भुगतान करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि निर्धारित अवधि में भुगतान करने से न केवल उपभोक्ता अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं।

    स्मार्ट मीटर व ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा विशेष रियायतें दी जा रही हैं, जिससे बिजली प्रबंधन अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता सेवाएं सहज होंगी। वहीं, समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष लाभ दिया जा रहा है।

    जैसे स्मार्ट मीटर में 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट ऊर्जा शुल्क पर दी जा रही है। तथा लगातार तीन महीने तक स्मार्ट मीटर में दो रुपए से अधिक बैलेंस रखने पर उपभोक्ताओं को रिजर्व बैंक की बैंक दर के अनुसार ब्याज का लाभ मिलेगा।

    वहीं, निर्धारित तिथि तक बिल भुगतान पर 1.5% की छूट, और यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो अतिरिक्त 1% की रियायत मिलेगी। साथ ही ग्रामीण उपभोक्ता तिमाही के सभी बिल समय पर चुकाते हैं तो उन्हें भी 1% अतिरिक्त छूट का फायदा मिलेगा।

    स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए सुविधा ऐप सबसे सुविधाजनक माध्यम है। इस ऐप के जरिए उपभोक्ता घर बैठे रिचार्ज, बिजली खपत, बैलेंस और अन्य विवरण आसानी से देख सकते हैं।

    विभाग का कहना है कि डिजिटल भुगतान और स्मार्ट मीटर अपनाने से बिजली उपयोग पर नियंत्रण बढ़ता है और बिलिंग प्रक्रिया भी अधिक सरल और पारदर्शी बनती है।

    इस संबंध तरैया जेई पंकज कुमार ने बताया कि ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे स्मार्ट मीटर का उपयोग करें और समय पर बिल भुगतान कर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहयोग दें। इससे जहां बिजली प्रबंधन मजबूत होगा। वहीं, उपभोक्ताओं की आर्थिक बचत भी बढ़ेगी।