Bihar Electricity Bill: उपभोक्ता समय पर बिजली बिल भरें, बचत भी करें और पाएं एक्स्ट्रा प्रॉफिट

संवाद सूत्र, तरैया (सारण)। ऊर्जा विभाग ने राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल भुगतान करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि निर्धारित अवधि में भुगतान करने से न केवल उपभोक्ता अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं।

स्मार्ट मीटर व ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा विशेष रियायतें दी जा रही हैं, जिससे बिजली प्रबंधन अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता सेवाएं सहज होंगी। वहीं, समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष लाभ दिया जा रहा है।

जैसे स्मार्ट मीटर में 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट ऊर्जा शुल्क पर दी जा रही है। तथा लगातार तीन महीने तक स्मार्ट मीटर में दो रुपए से अधिक बैलेंस रखने पर उपभोक्ताओं को रिजर्व बैंक की बैंक दर के अनुसार ब्याज का लाभ मिलेगा।

वहीं, निर्धारित तिथि तक बिल भुगतान पर 1.5% की छूट, और यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो अतिरिक्त 1% की रियायत मिलेगी। साथ ही ग्रामीण उपभोक्ता तिमाही के सभी बिल समय पर चुकाते हैं तो उन्हें भी 1% अतिरिक्त छूट का फायदा मिलेगा।