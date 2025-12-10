Language
    सारण में युवक की गर्दन रेतकर हत्या, रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव; आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

    By amritesh kumarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:15 AM (IST)

    सारण के रिविलगंज थाना क्षेत्र में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जटुआ गांव के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक रोहित कुमार की प ...और पढ़ें

    मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम

    जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के जटुआ गांव में मंगलवार की देर रात एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह गांव के पास स्थित रेलवे ट्रैक किनारे उसका शव खून से लथपथ अवस्था में मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जखुआ गांव निवासी 25 वर्षीय रोहित कुमार, पिता शंभू राय के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।

    सुबह-सुबह ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े शव को देखा तो संदेह के चलते इसकी सूचना फैल गई। पहचान होने पर परिजनों और गांव के लोगों में मातम छा गया।

    मृतक के गले पर धारदार हथियार के गहरे निशान मिले हैं, जिससे स्पष्ट हो गया कि रोहित की निर्मम तरीके से हत्या की गई है।

    फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हत्या कहां की गई और शव वहां लाकर फेंका गया या घटना स्थल वही है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है।

    घटना के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा बुधवार सुबह फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने मुकरेड़ा चौक पर शव रखकर जाम लगा दिया। प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन बाधित हो गया।

    ग्रामीण हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर इलाके में अपराध बढ़ने का आरोप भी लगाया। कुछ लोगों का कहना था कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई में गंभीरता नहीं दिखा रही।

    मृतक के परिजनों ने बताया कि रोहित बाहर एक कंपनी में काम करता था और करीब 15 दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। उसकी शादी लगभग पांच वर्ष पहले हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे, एक पुत्र व एक पुत्री हैं।

    परिवार पर अचानक आई इस दुर्घटना ने सभी को टूटकर रख दिया है। रोहित के शांत स्वभाव की वजह से गांव में उसकी कोई दुश्मनी होने की बात भी सामने नहीं आई है, जिससे हत्या के कारण को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

    घटना की जानकारी मिलते ही रिविलगंज थाना पुलिस पहुंच गई। थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

    पुलिस आसपास के गांवों में संदिग्धों की तलाश कर रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।