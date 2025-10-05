Language
    Saran Weather Update: सारण में दो दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 60 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

    By rajeev kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:15 PM (IST)

    बिहार के सारण जिले में मौसम विभाग ने 5 और 6 अक्टूबर को भारी बारिश और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई है और सुरक्षित रहने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसानों और पशुपालकों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    सारण में भारी बारिश व आंधी का आरेंज अलर्ट

    जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार सरकार और बिहार मौसम सेवा केंद्र, पटना द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर सारण जिले में मौसम विभाग ने पांच अक्टूबर से छह अक्टूबर तक भारी वर्षा और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है।

    इस अवधि में जिले के अधिकांश हिस्सों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम की इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन, सारण ने आरेंज अलर्ट जारी करते हुए आम नागरिकों से सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की है।

    निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति

    प्रशासन ने बताया कि भारी वर्षा और तेज हवाओं के कारण कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी, तालाब, नालों और जल निकासी वाले क्षेत्रों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है, जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

    सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने बताया कि तेज हवाओं से पेड़, बिजली के खंभे या कमजोर इमारतें गिरने का खतरा रहता है। इसलिए इनसे दूरी बनाए रखें और ऐसी जगहों पर शरण न लें।

    खेतों में काम करने से बचने का अपील

    किसानों से अपील की गई है कि वे खेतों में काम करने से बचें और फसल या उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर रखें।

    प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों को जलाशयों के पास न जाने की सलाह दी है। साथ ही, पशुपालकों से कहा गया है कि वे अपने पशुओं को खुले स्थानों में न बांधें और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखें।

    हेल्पलाइन नंबर जारी

    यदि किसी क्षेत्र में जलभराव, पेड़ गिरने, बिजली गिरने या अन्य कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो तुरंत संबंधित अंचलाधिकारी, स्थानीय थाना या जिला आपातकालीन संचालन केंद्र को सूचित करें। आपात स्थिति की सूचना देने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 7485009731, 9110129998 और 7739843829 जारी किए गए हैं।

    प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला स्तर पर राहत और बचाव दलों को सतर्क रखा गया है। सभी बीडीओ और अंचलाधिकारी को अपने क्षेत्रों में हालात पर नजर रखने और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

    जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें और अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।