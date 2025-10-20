Language
    सारण के बाजिदभोरहां गांव में संदिग्ध विस्फोट में घायल दूसरे व्यक्ति की मौत, गांव में मातम

    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:38 AM (IST)

    सारण के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के बाजिदभोरहां गांव में संदिग्ध गैस सिलेंडर विस्फोट में घायल एक और व्यक्ति, उमाशंकर सिंह की पीएमसीएच में मौत हो गई। उनके भाई की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। घटना में 10 लोग घायल हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है क्योंकि सिलेंडर के अवशेष नहीं मिले हैं, जिससे विस्फोट के कारण पर संदेह है। प्रशासन ने परिवार को मदद का आश्वासन दिया है।

    मौत के बाद जुटी भीड़


    संवादसूत्र, मढ़ौरा (सारण)। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के बाजिदभोरहां गांव में शुक्रवार को हुए संदिग्ध गैस सिलिंडर विस्फोट में घायल एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घायल उमाशंकर सिंह (65) ने रविवार को पटना मेडिकल कालेज अस्पताल (पीएमसीएच) में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले उनके छोटे भाई नागेंद्र सिंह की शुक्रवार रात को ही मौत हो चुकी थी। एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिवार व गांव में मातम छा गया है।

    स्वजनों ने बताया कि घटना के बाद उमाशंकर सिंह को गंभीर रूप से झुलसे अवस्था में पहले स्थानीय अस्पताल और फिर पीएमसीएच रेफर किया गया था। दो दिनों तक डाक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रविवार देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। देर रात जब शव गांव पहुंचा, तो स्वजनों में चीख-पुकार मच गई और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।


    पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस घटना में कुल 10 लोग घायल हुए थे। प्रारंभिक जानकारी में गैस सिलिंडर विस्फोट की बात सामने आई थी, लेकिन जांच के दौरान सिलिंडर के अवशेष नहीं मिले हैं। इससे यह संदेह बना हुआ है कि विस्फोट वास्तव में सिलिंडर से हुआ या किसी अन्य कारण से। फिलहाल पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है।


    फोरेंसिक टीम को मौके से मिले साक्ष्यों की जांच के लिए बुलाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस बीच, स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है।