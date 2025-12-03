Language
    Saran News: सारण के 68 निजी विद्यालयों की होगी मान्यता रद, शिक्षा विभाग ने दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम

    By Amritesh Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:16 PM (IST)

    सारण जिले में 68 निजी विद्यालयों की मान्यता रद करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि उन्होंने बु ...और पढ़ें

    सारण के 68 निजी विद्यालयों की होगी मान्यता रद

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के 20 प्रखंडों स्थित 68 निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग की कड़ी नजर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यू-डायस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल पर छात्रों से जुड़े अनिवार्य डाटा की प्रविष्टि अब तक नहीं की गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार निर्देश दिए जाने के बाद भी इन स्कूलों ने छात्रों का प्रोफाइल अपलोड नहीं किया है।

    परिणास्वरूप, अब ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) प्रियंका रानी ने सभी निजी विद्यालयों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर यू-डायस पोर्टल पर विद्यालय विवरण, शिक्षक विवरण, तथा छात्र-छात्राओं के डेटा को शत-प्रतिशत अपडेट करने का निर्देश दिया है।

    साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में प्रविष्टि नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता रद कर दी जाएगी।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि यू-डायस में अद्यतन जानकारी दर्ज नहीं होने पर संबंधित विद्यालयों के बच्चों का नामांकन, शैक्षणिक गतिविधियों का ऑनलाइन रिकार्ड, तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित होगा। यहां तक कि राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण छात्र हितकारी योजनाओं से भी बच्चे वंचित हो सकते हैं।

    बता दें कि राज्य कार्यालय द्वारा इस कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और किसी भी समय यू-डायस 2025-26 पोर्टल बंद हो सकता है। ऐसे में देर करने वाले विद्यालयों के सामने गंभीर प्रशासनिक कार्रवाई का जोखिम बढ़ गया है।

    विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों का भविष्य प्रभावित होने की सारी जवाबदेही संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी।नोटिस में यह भी कहा गया है कि छात्र प्रोफाइल जीपी, ईपी, एफपी को तत्काल अपडेट कर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा मान्यता रद करने की कार्रवाई अविलंब शुरू की जाएगी।

    सारण के इन 68 निजी स्कूलों ने यू-डायस पर नहीं किया छात्रों का ब्योरा अपडेट:

     
    क्र० सं० प्रखंड स्कूल का नाम
    1 अमनौर बीडी मेमोरियल स्कूल
    2 इंडियन पब्लिक स्कूल
    3 सरस्वती ज्ञान मंदिर, हकमा
    4 एन एनके नारायण संस्कृत एम एस मनोरपुर
    5 सेंट सोल पब्लिक स्कूल
    6 बनियापुर एमएस भिट्ठी सहाबुद्दीन
    7 एसएस पब्लिक स्कूल
    8 छपरा सदर आचार्य रामफल सिंह ओपन माइंड एकेडमी
    9 आदर्श पब्लिक स्कूल
    10 डॉ. परभुनाथ सिंह इंटर कॉलेज
    11 जीएभी पब्लिक स्कूल
    12 इंपीरियल पब्लिक स्कूल जूनियर
    13 आर एस कैस्टरब्रिज स्कूल
    14 राजेंद्र प्रसाद (आरपी) एकेडमी
    15 विद्या विकास शिशु विद्यालय
    16 यान एलिमेंट्री स्कूल
    17 दरियापुर भारत इन्फिनिटी इंटरनेशनल स्कूल
    18 दिघवारा अद्वितीय शिक्षण संस्थान
    19 कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल
    20 केएमएस दिघवारा
    21 मां सरस्वती विजय एकेडमी
    22 एकमा आराध्या विद्या निकेतन
    23 गुरुकुल पब्लिक स्कूल, हरपुर एकमा
    24 केडी कान्वेंट स्कूल
    25 श्रवण सेंट्रल पब्लिक स्कूल
    26 सेंट जोसेफ ई.एम.स्कूल
    27 यमुना सिंह कॉलेज, एकमा
    28 गड़खा एके पब्लिक स्कूल
    29 डीएन पब्लिक स्कूल
    30 जलालपुर कुमार कालिका हाई स्कूल, बसडीला
    31 लहलादपुर ज्ञान दर्शन पब्लिक स्कूल
    32 आरएसडीपी पब्लिक स्कूल, पंडितपुर
    33 आरडी सेंट्रल स्कूल
    34 सेंट एलिया प्रिपरेटरी स्कूल
    35 मकेर एमएस कैतुकलाछी (सहायता प्राप्त)
    36 मांझी दून पब्लिक स्कूल
    37 जीपीआर पब्लिक स्कूल
    38 जामिया बनातुल कादरिया अशरफिया
    39 सन्यासी बाल विद्या मंदिर
    40 स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल
    41 मढ़ौरा न्यू एनपीएस नेटुआ सरवेनो1150
    42 मशरक एएन शिक्षण संस्थान
    43 आदर्श शिशु ज्ञान निकेतन
    44 दिल्ली पब्लिक स्कूल, मशरक
    45 दुर्गा अकादमी
    46 एचएस सत्य देव स्वामी, सेमरी
    47 आइडियल पब्लिक स्कूल
    48 आरकेएस पब्लिक स्कूल
    49 स्वतंत्र सेनानी एसडीएस पब्लिक स्कूल
    50 नगरा राधिका देवी प्रभावती महिला एस एस स्कूल, बन्नी बहुआरा
    51 भीडीएस गर्ल्स हाई स्कूल, धोबवल नगर
    52 पानापुर बोकारो पब्लिक स्कूल, धनौती
    53 ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, कोंध
    54 शिवा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल
    55 एसके पब्लिक स्कूल
    56 परसा आइडियल पब्लिक स्कूल
    57 कृष्णा मेमोरियल पब्लिक स्कूल
    58 एमएल कॉलेज, मरार
    59 मां सरस्वती ज्ञान मंदिर
    60 मां सरस्वती विद्या मंदिर, मरार
    61 ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, मरार
    62 आरपीएस सेंट्रल स्कूल, सोन्हो
    63 रिलायबल पब्लिक स्कूल
    64 एस. पायोनियर सेंट्रल स्कूल, मरार
    65 सन शाइन पब्लिक स्कूल, मरार
    66 रिविलगंज अशोक प्रशांत इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल
    67 डा. बीएनवाई एसएसएस कचनार
    68 सोनपुर ज्ञान पुंज हाई स्कूल

    यू-डाइस विद्यालय को अपडेट करना होग ये ब्योरा:

    विद्यालय प्रोफाइल: विद्यालय का नाम, पूरा पता, ग्रामीण या शहरी स्थिति, संस्था की श्रेणी (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक आदि), प्रबंधन का प्रकार (सरकारी/निजी/अन्य) तथा स्थापना वर्ष से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

    भौतिक सुविधाएं: विद्यालय से भवन एवं संरचनात्मक सुविधाओं की अद्यतन स्थिति मांगी गई है। इसमें कक्षाओं की संख्या व उनकी स्थिति, बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, लड़कों-लड़कियों तथा दिव्यांग छात्रों के लिए अलग-अलग शौचालय, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, इंटरनेट सुविधा और चारदीवारी की उपलब्धता शामिल है।

    शिक्षक एवं कर्मी विवरण: शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मियों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुभव तथा विद्यालय में उनकी वर्तमान स्थिति (पोस्टिंग/पदनाम) से संबंधित जानकारी दर्ज करनी है।

    नामांकन आंकड़े: कक्षा-वार, लिंग-वार तथा सामाजिक श्रेणी के अनुसार (एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य) छात्रों की विस्तृत संख्या उपलब्ध करानी होगी।

    छात्र सुविधाएं: छात्रों को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं एवं लाभों—जैसे मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, छात्रवृत्ति आदि—का अद्यतन विवरण मांगा गया है।

    शैक्षणिक उपलब्धियां: वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम और सीखने के स्तर से संबंधित डेटा प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

    वित्तीय स्थिति: विद्यालय को प्राप्त अनुदानों और उनके व्यय का पूरा ब्योरा अपडेट करना होगा।

    सुरक्षा मानक: अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा उपायों की उपलब्धता व उनकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख करना है।