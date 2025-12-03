Saran News: सारण के 68 निजी विद्यालयों की होगी मान्यता रद, शिक्षा विभाग ने दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के 20 प्रखंडों स्थित 68 निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग की कड़ी नजर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यू-डायस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल पर छात्रों से जुड़े अनिवार्य डाटा की प्रविष्टि अब तक नहीं की गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार निर्देश दिए जाने के बाद भी इन स्कूलों ने छात्रों का प्रोफाइल अपलोड नहीं किया है।

परिणास्वरूप, अब ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) प्रियंका रानी ने सभी निजी विद्यालयों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर यू-डायस पोर्टल पर विद्यालय विवरण, शिक्षक विवरण, तथा छात्र-छात्राओं के डेटा को शत-प्रतिशत अपडेट करने का निर्देश दिया है।

साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में प्रविष्टि नहीं करने वाले विद्यालयों की मान्यता रद कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यू-डायस में अद्यतन जानकारी दर्ज नहीं होने पर संबंधित विद्यालयों के बच्चों का नामांकन, शैक्षणिक गतिविधियों का ऑनलाइन रिकार्ड, तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित होगा। यहां तक कि राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण छात्र हितकारी योजनाओं से भी बच्चे वंचित हो सकते हैं।

बता दें कि राज्य कार्यालय द्वारा इस कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और किसी भी समय यू-डायस 2025-26 पोर्टल बंद हो सकता है। ऐसे में देर करने वाले विद्यालयों के सामने गंभीर प्रशासनिक कार्रवाई का जोखिम बढ़ गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों का भविष्य प्रभावित होने की सारी जवाबदेही संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी।नोटिस में यह भी कहा गया है कि छात्र प्रोफाइल जीपी, ईपी, एफपी को तत्काल अपडेट कर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा मान्यता रद करने की कार्रवाई अविलंब शुरू की जाएगी।