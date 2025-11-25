Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सारण में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार ने स्कूली वैन को मारी टक्कर, कई बच्चे घायल; 5 की हालत गंभीर

    By RAJIW RANJANEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:06 AM (IST)

    बिहार के सारण जिले में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी, जिससे 12 से अधिक बच्चे घायल हो गए। पांच बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुर्घटनाग्रस्त कार और स्कूली वैन। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, अमनौर (सारण)। अमनौर-तरैया मुख्य मार्ग पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जब अमनौर जान गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो ने केडी पब्लिक स्कूल की मिनी वैन को सामने से जोरदार टक्कर मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अचानक हुई इस भिड़ंत से स्कूल वैन में सवार लगभग एक दर्जन बच्चे घायल हो गए। इनमें चार से पांच छात्रों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा।

    ग्रामीणों के अनुसार, स्कॉर्पियो की गति काफी तेज थी, जिसके कारण दुर्घटना इतनी भयावह हो गई। टक्कर के प्रभाव से स्कूल वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई बच्चे अंदर फंस गए। आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर दौड़े और बच्चों को बाहर निकालने में मदद की।

    दुर्घटना की सूचना फैलते ही क्षेत्र में आक्रोश बढ़ने लगा। ग्रामीणों ने हादसे के विरोध में सड़क को जाम कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि इतने गंभीर हादसे के बावजूद पुलिस या प्रशासन का कोई भी अधिकारी समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है।

    प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सड़क पर लगातार बढ़ते तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाओं की वजह बने हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि हादसे की जांच जल्द से जल्द की जाए, घायल छात्रों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाया जाए।

    ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन स्थिति को गंभीरता से नहीं लेता, तो भविष्य में ऐसे आंदोलनों को और तेज किया जाएगा। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और लोग प्रशासन के तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है।