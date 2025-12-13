छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस सख्त, स्कूल के आसपास मनचलों पर होगी कड़ी कार्रवाई
संवाद सूत्र, गड़खा (सारण)। आदर्श मध्य विद्यालय सह उच्च माध्यमिक विद्यालय कदना मीठेपुर में शनिवार को गड़खा थाना पुलिस की ओर से छात्र–छात्राओं के लिए विशेष सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को निर्भीक होकर स्कूल आने-जाने और किसी भी तरह की समस्या को बिना झिझक साझा करने की अपील की। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल परिसर और उसके आसपास सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना रहा।
असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई
गड़खा थाना के एसआई प्रमोद कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि स्कूल के आसपास छात्राओं से छेड़खानी करने, मोबाइल से फोटो या वीडियो बनाने, साइकिल से टकराकर परेशान करने या बेवजह मंडराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही छात्राओं को भरोसा दिलाया गया कि किसी भी संदिग्ध या असहज स्थिति में वे तुरंत विद्यालय प्रशासन या पुलिस को सूचना दें।
साइबर अपराध से बचाव पर विशेष चर्चा
कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचाव पर भी विशेष चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर अनजान लोगों से बातचीत, फर्जी लिंक पर क्लिक करना, ओटीपी साझा करना और संदिग्ध काल्स साइबर ठगी का कारण बन सकते हैं।
छात्रों को मोबाइल और इंटरनेट का सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग करने की सलाह दी गई। एसआई प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस छात्रों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और स्कूलों के आसपास नियमित गश्ती की जाएगी।
सुरक्षा को लेकर अधिक सजग
विद्यालय के प्रधानाध्यापक भूषण कुमार सिंह ने पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर अधिक सजग बनते हैं। कार्यक्रम में शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
