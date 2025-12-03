सारण में पुलिस की शराब तस्कर से मुठभेड़, गोली लगने के बाद आरोपी अजय राय गिरफ्तार
सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अजय राय नामक एक तस्कर घायल हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि नाव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सारण। सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के बलिया मोड़ के समीप नदी किनारे दियरा इलाके में मंगलवार की देर रात पुलिस और शराब तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक कुख्यात शराब तस्कर को गोली लगने से घायल हो गया। घायल अपराधी की पहचान नगर थाना क्षेत्र के कटहरीबाग निवासी हीरालाल राय के पुत्र अजय राय उर्फ राजू राय के रूप में हुई है।
उसके बाएं पैर के घुटने में गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की पुष्टि सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डा. कुमार आशीष ने की है।
नाव से लाई जा रही थी भारी मात्रा में विदेशी शराब
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मांझी होते हुए उत्तर प्रदेश से नाव के माध्यम से भारी मात्रा में विदेशी शराब की तस्करी की जा रही है।
सूचना के आधार पर एसएसपी ने मांझी थाना अध्यक्ष आशीष कुमार को तत्परता से टीम बनाकर छापेमारी करने का निर्देश दिया।
टीम मौके पर पहुंची तो शराब माफियाओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी।
जवाबी कार्रवाई में माफिया घायल,साथी ने किया आत्मसमर्पण
आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके दौरान बदमाशों ने नदी किनारे नाव लगाकर भागने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस की गोली एक अपराधी के पैर में लग गई। उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य सह आरोपी ने पुलिस के दबाव में आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
हथियार व बड़ी खेप की शराब बरामद
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। साथ ही एक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस तथा दो खोखा भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब नाव के माध्यम से चलने वाली इस तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान में जुट गई है।
एक दिसंबर को भी हुई थी बड़ी मुठभेड़
गौरतलब है कि इससे पहले एक दिसंबर की सुबह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशुनपुर स्थित बगीचा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी।
उस घटना में पुलिस ने गड़खा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर निवासी नंदकिशोर राय उर्फ शिकारी राय को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया था।
शिकारी राय पर 30 नवंबर को गैंगवार के दौरान दरियापुर थाना क्षेत्र के बिसही गांव के निवासी आजाद सिंह उर्फ भीष्म राय की गोली मारकर हत्या का आरोप है।
लगातार कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप
लगातार दो दिनों में हुई मुठभेड़ों ने जिले में शराब तस्करों और अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब तस्करी और संगठित अपराध पर शून्य सहनशीलता की नीति जारी रहेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।