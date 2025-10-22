सारण में चुनाव से पहले शराब कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, 5 गिरफ्तार, 15,700 लीटर शराब नष्ट
सारण में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। 36 घंटे के विशेष अभियान में 12 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया और 15,700 लीटर अर्धनिर्मित शराब जब्त की गई। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध शराब कारोबार को समाप्त करने के लिए है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण में विधानसभा चुनाव को भयमुक्त और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारण पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पिछले 36 घंटे में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस और सीएपीएफ की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 12 शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया।
अभियान के दौरान करीब 15,700 लीटर अर्धनिर्मित शराब को मौके पर ही विनष्ट किया गया, जबकि 504.48 लीटर अवैध शराब (देशी शराब 296.60 लीटर, विदेशी शराब 197.88 लीटर और स्प्रीट 10 लीटर) जब्त की गई।
पांच लोगों को गिरफ्तार किया
पुलिस ने इस संबंध में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई जिले में अवैध शराब कारोबार को जड़ से समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। चुनाव के दौरान शराब की तस्करी, भंडारण या सेवन के जरिये मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाएगा।
वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ.कुमार आशीष ने बताया कि आगामी दिनों में भी इस तरह के विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अवैध शराब के निर्माण, भंडारण या परिवहन से जुड़ी किसी भी जानकारी की सूचना- जिला नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर- 9031036406 या नजदीकी थाने को दें। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले का नाम और पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
