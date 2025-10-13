Language
    चुनाव से पहले सारण में पुलिस का एक्शन, अपराधियों पर कसा शिकंजा

    By Amritesh Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:45 AM (IST)

    सारण जिले में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 305 लोगों पर सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है, और कई अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य चुनाव के दौरान शांति और निष्पक्षता बनाए रखना है, ताकि मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सकें।

    चुनाव से पहले सारण में पुलिस की सख्ती, 305 पर सीसीए की कार्रवाई। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत पुलिस प्रशासन ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है।

    वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के निर्देश पर जिलेभर में बदमाशों, दागियों और असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) और अन्य कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने गिरफ्तारी, थानाबंदी, संपत्ति जब्ती और गुंडा परेड जैसी कई कार्रवाईयां की हैं।

    305 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई

    सारण पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 305 व्यक्तियों के खिलाफ क्रिमिनल कंट्रोल एक्ट (सीसीए) की धारा 3 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं 11 लोगों के खिलाफ इसी अधिनियम की धारा 12(2) के तहत कदम उठाया गया है। पुलिस का कहना है कि ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी गतिविधियाँ चुनाव के दौरान शांति और निष्पक्षता में बाधा डाल सकती हैं।

    अवैध संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा गया

    पुलिस ने ऐसे 19 अपराधियों की पहचान की है जिनकी संपत्ति कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई है। इन मामलों में बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव न्यायालय को भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों की आर्थिक ताकत को कमजोर करना है ताकि वे चुनावी माहौल को प्रभावित न कर सकें।

    115थानाबंदी और गुंडा परेड की तैयारी

    अभियान के दौरान अब तक 115 अपराधियों को थानाबदर किया गया है। इसके अलावा 2230 गुंडाओं और 1014 दागियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संबंधित थाना प्रभारियों को इन व्यक्तियों की गुंडा परेड आयोजित कराने का निर्देश दिया गया है ताकि समाज में कानून-व्यवस्था और पुलिस की सख्ती का संदेश पहुंचे।

    शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत

    वरीय पुलिस अधीक्षक डा.कुमार आशीष ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और मतदाताओं में सुरक्षा का भाव पैदा करना है। पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि मतदान के समय जिले का वातावरण भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बना रहे।

    सारण पुलिस का यह अभियान अपराध पर लगाम लगाने और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज की जाएगी ताकि कोई भी असामाजिक तत्व चुनावी प्रक्रिया में व्यवधान न डाल सके।