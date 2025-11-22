सारण में SSP के एक्शन से मचा हड़कंप, 24 घंटे में 40 लोग गिरफ्तार, बड़ी वजह आई सामने

जागरण संवाददाता, छपरा। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में असामाजिक तत्वों, अपराधियों और अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए 21 नवंबर को व्यापक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए कुल 40 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनमें 15 वारंटी, 14 शराब सेवन के आरोपित, चार शराब कारोबार से जुड़े आरोपित, 4 हत्या के प्रयास में शामिल आरोपित, 2 आर्म्स एक्ट के मामले के आरोपित तथा एक अन्य मामले का आरोपित शामिल है।

पुलिस प्रशासन ने बताया कि शराब की बिक्री, सेवन, भंडारण, निर्माण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कई स्थानों पर देशी शराब की भट्टियां ध्वस्त की गईं और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई है।

अभियान के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था और यातायात सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कड़ी जांच भी की गई। वाहन चेकिंग में कुल 57 वाहनों से 1,10,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। साथ ही पुलिस ने विभिन्न थानों के तहत 232.42 लीटर अवैध शराब बरामद की, जिसमें 188.80 लीटर देसी शराब और 43.62 लीटर विदेशी शराब शामिल है।

इसके अलावा एक देसी कट्टा, एक मोबाइल फोन, दो गैस सिलेंडर, दो बरनल तथा तीन अपहृता भी बरामद की गईं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।