Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सारण में SSP के एक्शन से मचा हड़कंप, 24 घंटे में 40 लोग गिरफ्तार, बड़ी वजह आई सामने

    By Rajeev Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    सारण में SSP की कार्रवाई से खलबली मच गई है। बीते 24 घंटों में 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत शराब तस्करी और अवैध हथियार रखने जैसे मामलों में ये गिरफ्तारियां हुईं।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, छपरा। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में असामाजिक तत्वों, अपराधियों और अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए 21 नवंबर को व्यापक विशेष अभियान चलाया गया।

    अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए कुल 40 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनमें 15 वारंटी, 14 शराब सेवन के आरोपित, चार शराब कारोबार से जुड़े आरोपित, 4 हत्या के प्रयास में शामिल आरोपित, 2 आर्म्स एक्ट के मामले के आरोपित तथा एक अन्य मामले का आरोपित शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस प्रशासन ने बताया कि शराब की बिक्री, सेवन, भंडारण, निर्माण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कई स्थानों पर देशी शराब की भट्टियां ध्वस्त की गईं और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई है।

    अभियान के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था और यातायात सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कड़ी जांच भी की गई। वाहन चेकिंग में कुल 57 वाहनों से 1,10,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। साथ ही पुलिस ने विभिन्न थानों के तहत 232.42 लीटर अवैध शराब बरामद की, जिसमें 188.80 लीटर देसी शराब और 43.62 लीटर विदेशी शराब शामिल है।

    इसके अलावा एक देसी कट्टा, एक मोबाइल फोन, दो गैस सिलेंडर, दो बरनल तथा तीन अपहृता भी बरामद की गईं।
    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

    उनका कहना है कि अवैध शराब और आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर अब और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले में शांति और सुरक्षा का माहौल और मजबूत हो सके।