विधानसभा चुनाव से पहले सारण पुलिस और CRPF बढ़ाई गश्ती, इन इलाकों पर सुरक्षा सख्त

सारण जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। संवेदनशील इलाकों में गश्त की गई और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस का उद्देश्य भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। एसएसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता है।

जागरण संवाददाता, छपरा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सारण जिले में विधि-व्यवस्था, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से सारण पुलिस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ संयुक्त रूप से एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। जिले के संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में यह अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य मतदान से पहले पूरे जिले में भयमुक्त और निष्पक्ष माहौल सुनिश्चित करना है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च व गश्ती तेज अभियान के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने पैदल गश्ती और फ्लैग मार्च किया। टीमों ने मुख्य बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरती।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों की उपस्थिति से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति और अधिक मजबूत हुई है। अभियान का मकसद असामाजिक तत्वों में भय का माहौल पैदा करना और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना है। जनसंपर्क कर लोगों से ली सहयोग की अपील एरिया डोमिनेशन के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित कर उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन चुनाव के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। साथ ही, आम जनता से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

सारण पुलिस ने कहा कि संदिग्ध गतिविधि की जानकारी स्थानीय थाना या सारण पुलिस नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर 9031036406 पर दें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव पुलिस की प्राथमिकता: एसएसपी वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी जिलेभर में ऐसे संयुक्त अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि किसी भी संभावित गड़बड़ी पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।