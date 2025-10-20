Language
    Saran News: ताश लेकर दीवाली जगा रहे थे जुआड़ी, पुलिस ने सारा खेल कर दिया खराब

    By Amritesh KumarEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    सारण जिले में दीपावली से पहले पुलिस ने जुआ अड्डे पर छापेमारी करते हुए 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 27 हजार से अधिक रुपये, ताश की गड्डियां और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने जुआ और सट्टे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आम लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है, ताकि जिले में अपराधमुक्त वातावरण बनाया जा सके।

    सारण में जुआ के अड्डे पर बरामद नगद व ताश

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में दीपावली से पहले पुलिस ने जुआ अड्डे पर छापेमारी कर 14 जुआरी गिरफ्तार को गिरफ्तार कर 27 हजार से अधिक नकदी व मोटरसाइकिल बरामद किया है।

    जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सारण पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के निर्देशन में सारण पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की संयुक्त टीम ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

    देर रात तरैया, मुफस्सिल और गड़खा थाना क्षेत्रों में चलाए गए इस विशेष छापेमारी अभियान में पुलिस ने 14 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

    देर रात तीन थाना क्षेत्रों में छापेमारी

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी देर रात तरैया, मुफस्सिल और गड़खा थाना क्षेत्रों में एक साथ की गई। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने जुआ खेलते हुए 14 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

    इन जुआरियों के पास से पुलिस ने तीन ताश की गड्डियां, पांच टिकट पर्चियां, जुआ बैनर, एक मोटरसाइकिल और 27,200 रुपये नकद बरामद किए।

    जुआ और सट्टे पर सख्ती के निर्देश

    वरीय पुलिस अधीक्षक डा. कुमार आशीष ने बताया कि जिले में जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए, ताकि जिले में कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति बनी रहे।

    अपराधमुक्त वातावरण की दिशा में प्रयास

    एसएसपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य जिले में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और अपराधमुक्त वातावरण बनाना है। इसके लिए सारण पुलिस निरंतर अभियान चलाकर असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से जुआ और सट्टा कारोबार में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है।

    पुलिस ने आमजन से मांगी मदद

    सारण पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत अपने नजदीकी थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को दें। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर- 9031036406 जारी किया गया है।

    पुलिस ने कहा है कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा और हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
    पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।