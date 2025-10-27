सारण में 24 घंटे में 75 आरोपित गिरफ्तार, शराब-हत्या प्रयास और वारंटियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
सारण पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाकर 75 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें वारंटी और शराब कारोबारी शामिल हैं। वाहन जांच में भारी जुर्माना वसूला गया और शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में शांति बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान जारी रहेंगे।
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सारण पुलिस ने शनिवार को व्यापक विशेष अभियान चलाया। अपराधियों के खिलाफ की गई इस सघन कार्रवाई में पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कुल 75 आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारों में वारंटी, शराब कारोबारी, हत्या के प्रयास और जुआ अधिनियम के आरोपी शामिल हैं।
वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ.कुमार आशीष के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य जिले में असामाजिक तत्वों की धरपकड़ और शराब के सेवन,विक्री,भंडारण व परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करना था।
हत्या के मामले के आरोपित को पकड़ा
अभियान के दौरान 13 वारंटी, 19 शराब सेवन, छह शराब कारोबार, 17 हत्या के प्रयास, नौ अन्य अपराध, दो जुआ अधिनियम, दो चोरी, दो आर्म्स एक्ट, एक पुलिस पर हमला, एक पॉक्सो एक्ट, एक एनडीपीएस एक्ट, एक अवैध खनन और एक हत्या के मामले के आरोपित को पकड़ा गया।
तीन लाख 73 हजार पांच सौ जुर्माना
वाहन जांच में 314 वाहनों से तीन लाख 73 हजार पांच सौ (3,73,500 ) रुपये जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने 389.20 लीटर शराब (देसी 346 लीटर, विदेशी 43.20 लीटर), दो मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक ट्रैक्टर, एक हाईवा, एक जेसीबी, एक मोबाइल, एक तास सेट और नकद 1500 रुपये भी बरामद किए।
वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ.कुमार आशीष ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि जिले में शांति और कानून व्यवस्था कायम रहे।
