    बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे लोगों को बनाते थे शिकार, सारण पुलिस ने पांच बदमाश को किया गिरफ्तार

    By Vijay Kumar Gupta Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:04 PM (IST)

    सारण पुलिस ने डेरनी थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को हुई लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से लूट की नकदी, ...और पढ़ें

    सारण पुलिस ने पांच बदमाश को किया गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, परसा (सारण)। सारण पुलिस ने डेरनी थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को दिनदहाड़े हुई लूट की घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में शामिल पांच बदमाशों को पुलिस ने डेरनी थाना क्षेत्र के सुतिहार बथानी के पास से गिरफ्तार किया है। 

    गिरफ्तार आरोपितों के पास से लूट की गई कुछ नकद राशि, घटना में प्रयुक्त बाइक, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस तथा चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय लूट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।

    बदमाशों ने पहले बैंक की रेकी की

    एएसपी सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर ने बताया कि 15 नवंबर को बदमाशों ने पहले बैंक की रेकी की थी। इसके बाद बैंक से रुपये निकालकर टोटो गाड़ी से घर लौट रहे एक व्यक्ति का झोला काटकर करीब 20 हजार रुपये निकाल लिए गए थे। 

    साक्ष्य व गुप्त सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी 

    घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य व गुप्त सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी कर आरोपितों को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।

    पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों ने यह भी कबूल किया कि वे सारण जिले के गड़खा और बनियापुर थाना क्षेत्रों में भी बैंक से रुपये निकालकर लौट रहे बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बनाते रहे हैं। 

    कई मामलों में ब्लेड मारकर झोला काटने, सुनसान स्थानों पर ठगी और लूट की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि गिरोह द्वारा नाबालिग बच्चों से बैंक में रेकी का काम कराया जाता था, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके।

    पुराना आपराधिक इतिहास रहा है

    गिरफ्तार आरोपितों में मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी जिगर मिश्रा, भगवान बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर निवासी विशाल तिवारी, बेगूसराय जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के तेघरा निवासी रोहन मिश्रा, कोपा थाना क्षेत्र के कोपा निवासी बंटी मिश्रा तथा एक विधि विरुद्ध बालक शामिल है। 

    पुलिस ने बताया कि जिगर मिश्रा के खिलाफ पूर्व में मढ़ौरा और गोपालगंज के सिधवलिया थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि विशाल तिवारी का भी भगवान बाजार थाने में आपराधिक इतिहास रहा है।

    छापेमारी दल में डेरनी थाना के अपर थानाध्यक्ष गुलशन कुमार, पुअनि राज किशोर कुमार, अनिल कुमार झा, पुअनि प्रेमचंद्र कुमार समेत पुलिस बल के जवान शामिल थे। पुलिस का कहना है कि अन्य संभावित कड़ियों की भी जांच की जा रही है और गिरोह से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।