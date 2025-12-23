Language
    नववर्ष 2026 से पहले सारण पुलिस अलर्ट, हुड़दंगियों पर कड़ी नजर, जश्न मनाइए, लेकिन कानून की सीमा में

    By amritesh kumarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर सारण पुलिस सतर्क है। जिले के पिकनिक स्पॉट, पार्क, और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हुड़दंग, ...और पढ़ें

    नववर्ष 2026 से पहले सारण पुलिस अलर्ट

    जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)।नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर जिले में उत्साह और उल्लास का माहौल है, वहीं शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारण पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। 31 दिसंबर की रात से लेकर एक जनवरी तक जिले के पिकनिक स्पॉट, पार्क, होटल, पर्यटन स्थलों, नदी-तालाबों के किनारे, प्रमुख सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हुड़दंग, तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाने और असामाजिक गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

    सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डा. कुमार आशीष ने साफ शब्दों में कहा है कि नववर्ष का जश्न मनाने की पूरी छूट है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

    उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना इस बार पुलिस की शीर्ष प्राथमिकता है। नववर्ष को लेकर पुलिस की तैयारियां क्रिसमस से ही शुरू कर दी गई हैं।

    पिकनिक स्थलों पर विशेष तैनाती

    नववर्ष के अवसर पर पिकनिक स्पॉट, पार्क और पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना रहती है। इन स्थानों पर विवाद, मारपीट और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की आशंका को देखते हुए सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक और थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस केंद्र से अतिरिक्त बल भी उपलब्ध कराया जाएगा।

    महिला सुरक्षा पर खास फोकस

    नववर्ष के जश्न के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

    इसके अलावा सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि शरारती तत्वों पर नजर रखी जा सके और किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो।

    तेज रफ्तार, स्टंट और शराब पर कार्रवाई

    नए साल के जोश में सड़क पर तेज रफ्तार बाइकिंग, स्टंटबाजी और ट्रिपल लोडिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) संतोष कुमार पासवान के नेतृत्व में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

    साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पकड़ने के लिए प्रमुख सड़कों और पिकनिक स्थलों के आसपास ब्रेथ एनालाइजर से जांच अभियान चलाया जाएगा।

    रातभर गश्ती और सोशल मीडिया पर निगरानी

    नववर्ष की पूर्व संध्या से लेकर पहली जनवरी तक जिले में रातभर गश्ती की जाएगी। सभी थाना क्षेत्रों में डायल 112 सेवा को 24 घंटे अलर्ट मोड में रखा गया है।

    वहीं अफवाहों और आपत्तिजनक पोस्ट पर रोक लगाने के लिए जिला आसूचना इकाई और सोशल मीडिया सेल को भी सक्रिय किया गया है।

    जिला पुलिस कंट्रोल रूम 24 घंटे क्रियाशील रहेगा और सभी थानों से नियमित रिपोर्ट ली जाएगी। कुल मिलाकर, एसएसपी डा. कुमार आशीष ने नववर्ष 2026 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए व्यापक तैयारी कर ली है।

    संदेश स्पष्ट है, जश्न जरूर मनाइए, लेकिन कानून की हद में रहकर, वरना कार्रवाई तय है।