Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Saran News: तेज रफ्तार वाहन ने छीना सहारा, पांच बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

    By Jai Shankar Prasad Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:22 PM (IST)

    सारण में एक तेज रफ्तार वाहन ने एक व्यक्ति की जान ले ली, जिससे उसके पांच बच्चे अनाथ हो गए। मृतक परिवार का एकमात्र सहारा था। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, और वे प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, मकेर (सारण)। मकेर थाना क्षेत्र के नोनियाटोली गांव में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में राजमिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान डोरीगंज थाना के सिंगही गांव निवासी रंजन महतो (31 वर्ष) के रूप में हुई है, जो इन दिनों मकेर के गाछी गांव में अपने ससुराल में रहकर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, रंजन महतो रोज की तरह बुधवार को दिनभर काम करने के बाद शाम करीब आठ बजे मकेर बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान नोनियाटोली के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि रंजन की मौके पर ही मौत हो गई।

    टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत घायल को उठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मकेर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    घटना की सूचना मिलते ही मकेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया।

    परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

    रंजन महतो के असमय निधन से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वे चार भाइयों में सबसे बड़े थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। वे अपने पीछे पत्नी पूनम देवी, मां मुन्नी देवी, दो बेटियां शिवानी और सोनम, दो बेटे सन्नी और लवकुश, तथा दो माह के दूधमुंहे पुत्र आर्यन को छोड़ गए हैं।

    स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जताया शोक

    घटना की जानकारी मिलने पर मकेर मुखिया प्रतिनिधि संजीत राय पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें हरसंभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।

    उन्होंने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद है और प्रशासन से मांग की कि फरार वाहन चालक की जल्द गिरफ्तारी हो तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। रंजन महतो की मौत से सिंगही और मकेर दोनों ही गांवों में शोक की लहर है।

    लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर स्पीड कंट्रोल और रात्रिकालीन पेट्रोलिंग की व्यवस्था सख्ती से लागू की जाए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।