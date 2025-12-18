Bihar News: नौकरी का लालच देकर भांजा मामी को बच्चों समेत ले गया, अपहरण का आरोप

संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। सोनपुर थाना क्षेत्र से रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक पर अपनी ही मामी को नौकरी और बेहतर भविष्य का झांसा देकर दो नाबालिग बच्चों समेत फरार होने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

पीड़ित पति ने सोनपुर थाने में आवेदन देकर पत्नी और बच्चों की बरामदगी तथा आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार, घटना के दिन दोपहर करीब डेढ़ बजे उसकी पत्नी यह कहकर घर से निकली कि वह अपने नैहर लालगंज जा रही है। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। काफी इंतजार के बाद परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई और खोजबीन शुरू की गई।

आवेदन में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी का लंबे समय से मोबाइल के माध्यम से संपर्क सारण जिले के हराजी गांव निवासी एक युवक से था, जो रिश्ते में उसका भांजा लगता है। आरोप है कि उक्त युवक ने नौकरी दिलाने और सुख-सुविधा भरे जीवन का सपना दिखाकर महिला को अपने प्रभाव में लिया और फरार होने के लिए उकसाया। पीड़ित ने बताया कि महिला घर से लगभग 50 हजार रुपये नकद, सोने के जेवरात और आवश्यक कागजात लेकर गई है। साथ ही वह अपने दो नाबालिग बच्चों को भी अपने साथ ले गई, जबकि तीसरा बच्चा घर पर ही रह गया।