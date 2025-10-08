सारण में 20 रुपये के विवाद में गोली मारकर व्यक्ति की हत्या, घटनास्थल के पास शराब के धंधेबाज सक्रिय

सारण के रिविलगंज में 20 रुपये के विवाद में मनोज राय नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजमोहन नट नामक युवक ने पिस्तौल से गोली मारी जिससे मनोज की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई बनारसी राय ने घटनास्थल के पास शराब के धंधेबाजों की सक्रियता का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी फरार है।

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र में मात्र 20 रुपये को लेकर हुए विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात रिविलगंज हाई स्कूल के समीप 20 रुपये मांगने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे को गोली मार दी।

गोली लगने से घायल व्यक्ति की मौत हो गई। घटना रिविलगंज थाना क्षेत्र के शमशुद्दीनपुर गांव निवासी स्वर्गीय बीरबल राय के 45 वर्षीय पुत्र मनोज राय के साथ हुई। यह है पूरा मामला जानकारी के अनुसार मनोज राय अपने गांव के ही मुन्ना नट के पुत्र राजमोहन नट से 20 रुपये मांग रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर राजमोहन नट ने अचानक पिस्तौल निकालकर मनोज राय के सीने में गोली दाग दी। गोली सीने के आर-पार हो गई, जिससे मनोज राय मौके पर ही गिर पड़ा।

घटना की सूचना मिलते ही मृतक के बड़े भाई बनारसी राय मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों और स्वजनों की मदद से मनोज राय को ठेला पर लादकर रिविलगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर बताते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने पर इमरजेंसी वार्ड में तैनात चिकित्सक ने मनोज राय को मृत घोषित कर दिया।

मृतक के भाई बनारसी राय ने बताया कि जिस स्थान पर घटना हुई, वहां कुछ घरों में शराब की बिक्री होती है और अक्सर असामाजिक तत्व जमा रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर शराब की बिक्री के कारण ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं।