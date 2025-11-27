Language
    Saran News: IG ने आरपीएफ के आधुनिक बैरक का किया उद्घाटन, 16 बेड वाले नए बैरक में जवानों को मिलेगी बेहतर सुविधा 

    By Zakir Ali Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:30 AM (IST)

    सारण में, आईजी ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के आधुनिक बैरक का उद्घाटन किया। इस नए बैरक में 16 बेड हैं, जिससे जवानों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी। यह कदम जवानों के आराम और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे वे ड्यूटी के बाद बेहतर महसूस कर सकें।

    आईजी द्वारा आरपीएफ के आधुनिक बैरक का उद्घाटन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, छपरा। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के इंस्पेक्टर जनरल तारिक अहमद ने बुधवार को छपरा में नव-निर्मित आधुनिक बैरक भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया।

    16 बेड क्षमता वाले इस बैरक का निर्माण जवानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि उन्हें बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकें और वे अधिक ऊर्जा, उत्साह और स्फूर्ति के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। कार्यक्रम के दौरान आईजी ने कहा कि आरपीएफ देशभर में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहा है। त्योहारों, चुनावों और अन्य संवेदनशील अवसरों पर बल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

    उन्होंने छपरा जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था को सराहनीय बताते हुए कहा कि भीड़भाड़ के दौरान यात्रियों को नियंत्रित करने में आरपीएफ जवानों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी ने उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिबद्धता से ही रेलवे यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का भरोसा मिलता है।

    उद्घाटन के बाद आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में आइजी ने रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टेशन और ट्रेनों में एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने में किसी प्रकार की ढिलाई न हो। खोए हुए सामान को यात्रियों तक वापस पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान ‘आपरेशन अमानत’ की सराहना करते हुए इसे लगातार जारी रखने का आदेश दिया।

    आइजी तारिक अहमद ने सम्मेलन में मौजूद अधिकारियों और जवानों से सीधे संवाद भी किया। उन्होंने उनकी समस्याओं, चुनौतियों और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा आश्वस्त किया कि जवानों की सुविधाओं और कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम के मध्य में उन्होंने आरपीएफ बैरक परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

    उद्घाटन एवं सुरक्षा सम्मेलन के मौके पर वाराणसी मंडल के सीनियर कमांडेंट एस. रामाकृष्णन, सहायक सुरक्षा आयुक्त मुकेश कुमार पंवार, सीआईबी पोस्ट के इंचार्ज इंस्पेक्टर संजय मिश्रा, आरपीएफ छपरा पोस्ट के इंचार्ज इंस्पेक्टर विनोद कुमार यादव, मशरक पोस्ट के इंचार्ज शाहनवाज हुसैन समेत कई अधिकारी एवं आरपीएफ जवान उपस्थित रहे।