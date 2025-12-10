काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा हरिहरनाथ मंदिर, कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया एलान

संवाद सूत्र, नयागांव। सोनपुर मेला का मंगलवार को समापन किया गया। मुख्य अतिथि पर्यटन सह कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हरिहरनाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। जिससे यह ऐतिहासिक स्थल पर्यटन के नए अध्याय की शुरुआत करेगा।

सारण के प्रमंडलीय आयुक्त राजीव रौशन ने कहा कि इस बार मेले को व्यापक और बहुआयामी स्वरूप देने के लिए कई विभागों ने समन्वित प्रयास किया। मेले में कला के विभिन्न आयामों की झलक, साहित्य प्रेमियों के लिए ज्ञान का प्रवाह, पुस्तक प्रेमियों के लिए किताबों की महक और खेल प्रेमियों के लिए जोश से भरपूर वातावरण रहा।

जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि इस वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए मेला तैयारी जून महीने से ही शुरू कर दी गई थी। उन्होंने अपनी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस बार सभी वर्गों के अनुरूप कार्यक्रमों का विशेष ख्याल रखा गया।

जिलाधिकारी ने पहली बार आयोजित हुए सोनपुर साहित्योत्सव, पुस्तक मेला, बच्चों के लिए माइंड फेस्ट, बिहार के युवाओं के हुनर को मौका देने के लिए सोनपुर आइडल, तथा अभिनय प्रेमियों के लिए क्राफ्ट 2.0 जैसे नवाचार कार्यक्रमों का उल्लेख किया।