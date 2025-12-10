Language
    काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा हरिहरनाथ मंदिर, कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया एलान

    By Rahul Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:23 PM (IST)

    बिहार के सारण जिले में स्थित हरिनाथ मंदिर को विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कला, संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने यह घोषणा की। मंदि ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, नयागांव। सोनपुर मेला का मंगलवार को समापन किया गया। मुख्य अतिथि पर्यटन सह कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हरिहरनाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। जिससे यह ऐतिहासिक स्थल पर्यटन के नए अध्याय की शुरुआत करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सारण के प्रमंडलीय आयुक्त राजीव रौशन ने कहा कि इस बार मेले को व्यापक और बहुआयामी स्वरूप देने के लिए कई विभागों ने समन्वित प्रयास किया। मेले में कला के विभिन्न आयामों की झलक, साहित्य प्रेमियों के लिए ज्ञान का प्रवाह, पुस्तक प्रेमियों के लिए किताबों की महक और खेल प्रेमियों के लिए जोश से भरपूर वातावरण रहा।

    जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि इस वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए मेला तैयारी जून महीने से ही शुरू कर दी गई थी। उन्होंने अपनी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस बार सभी वर्गों के अनुरूप कार्यक्रमों का विशेष ख्याल रखा गया।

    जिलाधिकारी ने पहली बार आयोजित हुए सोनपुर साहित्योत्सव, पुस्तक मेला, बच्चों के लिए माइंड फेस्ट, बिहार के युवाओं के हुनर को मौका देने के लिए सोनपुर आइडल, तथा अभिनय प्रेमियों के लिए क्राफ्ट 2.0 जैसे नवाचार कार्यक्रमों का उल्लेख किया।

    काफी टेबल बुक और डाक्यूमेंट्री का विमोचन

    समापन समारोह में सोनपुर मेला पर आधारित काफी टेबल बुक और सारण डायरी 2025 का विमोचन किया गया। साथ ही मेला की गतिविधियों पर केंद्रित डाक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित हुई। विभागीय स्टाल प्रतियोगिता में ग्रामश्री मंडप प्रथम, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वितीय और कला संस्कृति विभाग तृतीय स्थान पर रहा।