Saran News: दोस्त के अकाउंट में 54 लाख डाले, ट्रांसफर करने को कहा तो हो गया अपहरण
बिहार के सारण जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के खाते में 54 लाख रुपये डाले और फिर उसे ट्रांसफर करने के लिए ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, दिघवारा। दोस्त के एकाउंट में 54 लाख रुपये डाला। डाले गए रुपये को ट्रांसफर करने को कहा तो दोस्त के द्वारा उसका अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामलें को लेकर अपहृत युवक के चाचा व गड़खा थाना क्षेत्र के कदना गांव निवासी सुधीर कुमार पिता रामविचार सिंह ने स्थानीय थाना में अपने भतीजा का अपहरण कर लेने को प्राथमिकी कराई है।
पुलिस मामलें में गहनता से जांच में जुट गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सुधीर कुमार ने बताया कि मेरा भतीजा शुभम कुमार पिता प्रमोद कुमार सिंह उम्र 16 वर्ष दिघवारा के चकनूर गांव में अपने फुफा बलिराम सिंह के यहां रहकर पढ़ाई के साथ ट्रेडिंग ( शेयर मार्केट) करता था।
बताया गया कि शुभम दोस्त गांव के ही करण कुमार व कुणाल कुमार पिता राजू सिंह है। शुभम ने अपने घर वालों को जानकारी दिए बिना अपने दोस्त करण कुमार के एसबीआई बैंक के खाता में कमाई के 54 लाख रुपये डाला और गोपनीय तरीके से अपने रुपये करण को को निकालने के लिए बोला।
इसपर करण आज कल कहकर टालने लगा। जब मामलें की जानकारी शुभम के घर वालों को हुई तो करण के घर वाले से मिले । उस समय करण ने कुबूल करते दो तीन दिन रुपये ट्रांसफर कर देने की बात कही, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं किया ।
शुभम ने करण को फोन से बताया कि फुफा के यहां से घर आ रहे है अपना ट्रांसफर करवाने। शुभम तीन दिसंबर को चकनूर गांव के अपने फुफा के घर से लैपटॉप लेकर अपने घर के निकला लेकिन वह घर नहीं पहुंचा।
उसी दिन से उसके दोस्त करण का मोबाइल भी बंद है और करण इंस्टाग्राम पर अपने भाई से बात करता है। मेरा विश्वास है कि शुभम का अपहरण करण व उसके दोस्तों ने अपहरण कर लिया है। थानाध्यक्ष रितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मामलें में प्राप्त आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई मे जुट गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।