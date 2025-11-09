EVM-VVPAT की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का डीएम और एसएसपी ने लिया जायजा

जिलाधिकारी ने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वज्रगृह में सीसीटीवी कैमरों से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी है।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. कुमार आशीष ने बताया कि परिसर में तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। बाहरी घेरा सशस्त्र बलों का, मध्य घेरा जिला पुलिस का तथा आंतरिक घेरा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों का होगा। इसके अलावा स्ट्रान्ग रूम की 24 घंटे वीडियोग्राफी भी की जा रही है।



जिलाधिकारी अमन समीर ने मतगणना केंद्रों की भी व्यवस्था की समीक्षा की और उप निर्वाचन पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मतगणना दिवस तक सुरक्षा और निगरानी में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल के आसपास नो-एंट्री जोन घोषित किया गया है तथा केवल अधिकृत कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।



प्रशासन के इस सघन निरीक्षण के बाद स्पष्ट संदेश गया कि सारण जिला प्रशासन मतगणना तक ईवीएम की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि परिसर में हर समय अधिकारी तैनात रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा जारी रहेगी।



इस प्रकार, जिला प्रशासन ने मतगणना के दौरान ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा को लेकर अपनी गंभीरता और प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव प्रक्रिया में कोई भी बाधा न आए, सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई यह पहल न केवल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी मजबूत करती है।



इस प्रकार, सारण जिला प्रशासन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए तत्पर है।