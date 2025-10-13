Saran News: सारण में चुनावी निगरानी तेज, खुद सड़क पर उतरे एसएसपी डॉ. कुमार आशीष

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण के 10 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। रविवार की देर रात वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. कुमार आशीष के नेतृत्व में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष गश्ती और चेकिंग अभियान चलाया गया।

नगर थाना और मुफस्सिल थाना क्षेत्रों में एसएसपी ने स्वयं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान संदिग्ध वाहनों, व्यक्तियों और सामग्रियों की गहन जांच की गई। 360 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त, दो गिरफ्तार: पुलिस ने अभियान के दौरान कुल 360.96 लीटर अवैध शराब और दो टेम्पू जब्त किए। वहीं दो आरोपितों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त 117 वाहनों से कुल 2,07,000 रुपये का चालान वसूला गया।अधिकारियों के अनुसार, शराब तस्करी, असामाजिक गतिविधियों और चुनावी माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने ने बताया कि यह कार्रवाई चुनावी माहौल को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

रातभर सड़क पर रही पुलिस व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम: इस अभियान के दौरान नगर थाना और मुफस्सिल थाना क्षेत्रों समेत जिले के प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा। एसएसपी ने स्वयं सीआरपीएफ और स्थानीय थाना पुलिस के साथ सड़कों पर उतरकर वाहनों की जांच की।संदिग्ध वाहनों, व्यक्तियों और सामग्रियों की गहन तलाशी ली गई। रातभर चली इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराधियों पर अंकुश लगाना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना था।

शांतिपूर्ण मतदान के लिए बढ़ाई निगरानी: एसएसपी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस की गश्त और जांच अभियान रोजाना तेज की जा रही है। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल की संयुक्त निगरानी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपराधिक या चुनावी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।