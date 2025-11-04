Bihar Election: मतदान कर्मियों को 60 रुपये में मिलेगा पूड़ी-सब्जी और आचार; यहां देखें सरकारी रेट
सारण जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों के लिए भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने विद्यालयों के रसोइया-सहायकों को भोजन तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। डीएम ने भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर ड्यूटी करने वाले कर्मियों के लिए भोजन और जलपान की विशेष व्यवस्था की गई है।
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने मतदान के दिन छह नवंबर को सभी मतदान कर्मियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है।
विद्यालयों के रसोइया-सहायक करेंगे भोजन तैयार
जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि उन मतदान केंद्रों पर जहां मतदान कार्य विद्यालय परिसरों में होगा, वहां मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील) के तहत कार्यरत रसोइया-सहायक नाश्ता और भोजन तैयार करेंगे।
वहीं, जिन केंद्रों का संचालन विद्यालयों से अलग स्थानों पर है, उन्हें निकटतम विद्यालयों से टैग कर दिया गया है ताकि वहां भी समय पर भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस व्यवस्था से किसी भी मतदान कर्मी को भोजन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी।
गुणवत्ता व स्वच्छता पर डीएम का जोर
डीएम अमन समीर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण को निर्देश दिया है कि भोजन की स्वच्छता, गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि कार्यरत रसोइया-सहायक भोजन पूरी तरह हाइजेनिक और संतुलित बनाएं।इस दौरान लापरवाही रोकने के लिए प्रखंड साधन सेवी को सभी आवश्यक उपकरण, बर्तन और टैगिंग की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
डीएम ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी केंद्र पर भोजन व्यवस्था में लापरवाही या अनियमितता पाई गई तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए की गई है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के मतदान कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें।
कर्मियों में उत्साह, मिलेगा सस्ता व संतुलित भोजन
इस पहल से मतदान कर्मियों में उत्साह देखा जा रहा है। अब उन्हें बूथ छोड़कर बाहर भोजन की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। कार्यस्थल पर ही उन्हें सस्ते दर पर स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा।
सरकारी दरें निर्धारित
- नाश्ता: छह पूड़ी या तीन पराठा, सब्जी (आलू-चना), मौसमी भुजिया और अचार - 60 प्रति प्लेट
- भोजन: चावल,अरहर दाल, हरी सब्जी, सूखी सब्जी और पापड़ -100 प्रति प्लेट
- चाय: 100 मिली दूध वाली चाय -10 प्रति कप
- सत्तू शरबत: एक ग्लास-20 प्रति ग्लास
