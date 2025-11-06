Language
    Saran Election 2025 Voting:सारण में शांतिपूर्ण मतदान की शुरुआत, नियंत्रण कक्ष से निगरानी जारी

    By RAJEEV RANJANEdited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:21 AM (IST)

    सारण जिले में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो गया है। जिला प्रशासन नियंत्रण कक्ष से सभी मतदान केंद्रों पर नजर रख रहा है। मढ़ौरा में दो बूथों पर बिजली बाधित होने की सूचना मिली, जिसे तुरंत ठीक कर दिया गया। प्रशासन ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है।

    जिला नियंत्रण कक्ष में मौजूद डीएम अमन समीर व अन्य

    जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। विधानसभा चुनाव को लेकर सारण जिले में सोमवार की सुबह लोकतंत्र का महापर्व उत्साह के साथ आरंभ हुआ।

    जिले के सभी 3510 मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मतदान के सुचारु संचालन और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी की गई थी।


    जिला प्रशासन ने सुबह 5 बजे से ही जिला नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। वहां से पूरे जिले के मतदान केंद्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर, नगर आयुक्त सुनील पांडे और उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने तड़के ही नियंत्रण कक्ष पहुंचकर चुनावी व्यवस्था की समीक्षा की।

    उन्होंने विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त सूचनाओं की जांच की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए, ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

    कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में वेबकास्टिंग मॉनीटरिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत सभी मतदान केंद्रों की लाइव गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

    इसके लिए तैनात कर्मियों ने सुबह से ही मॉनीटरिंग शुरू कर दी, ताकि किसी भी स्थिति पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

    इस बीच, मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 1 और 40 पर बिजली आपूर्ति बाधित होने की सूचना मिली। जैसे ही सूचना नियंत्रण कक्ष तक पहुंची, विद्युत विभाग की टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया।

    विभागीय कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही देर में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी, जिससे मतदान निर्बाध रूप से जारी रहा।


    प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं।

    जिले में अब तक मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। चुनावी प्रक्रिया की हर गतिविधि पर जिला प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है, ताकि कहीं भी अव्यवस्था या गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

