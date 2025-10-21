प्रत्याशियों को मिला चुनाव चिन्ह, 3510 मतदान केंद्रों पर 29 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान
छपरा में आगामी 6 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। 10 विधानसभा क्षेत्रों से 109 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिले में 3510 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 29 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। भयमुक्त मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मी पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे।
जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। जिले में आगामी 6 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी अमन समीर तथा वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने सोमवार की शाम समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के बाद जिले की 10 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 133 प्रत्याशियों ने 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया था। 18 अक्टूबर को हुई जांच में 24 अभ्यर्थियों का नामांकन त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया।
इसके बाद 109 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे, जिनमें से केवल गरखा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार ने 20 अक्टूबर को नाम वापस ले लिया।
109 प्रत्याशी मैदान में, प्रत्याशियों को मिला चुनाव चिह्न
अब जिले में 109 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें एकमा से 10, मांझी से 12, बनियापुर से 8, तरैया से 14,मढ़ौरा से 9, छपरा से 10, गरखा से 13, अमनौर से 12, परसा से 12 और सोनपुर से 8 प्रत्याशी शामिल हैं। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न एवं मतपत्र पर उनका क्रमांक आवंटित कर दिया गया है।
3510 बूथों पर 29 लाख मतदाता करेंगे मतदान
डीएम अमन समीर ने बताया कि जिले में कुल 3510 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 29,10,309 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
इनमें 15,36,942 पुरुष, 13,73,353 महिला और 11,130 सेवा मतदाता शामिल हैं। वहीं, 85 वर्ष से अधिक उम्र के 232 मतदाता अपने घर पर ही मतदान करेंगे, जिसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। जिले में 20 महिला बूथ, 10 दिव्यांग बूथ, 10 युवा बूथ और 20 अन्य मॉडल बूथ बनाए गए हैं।
डीएम ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए सभी बूथों पर मोबाइल होल्डर की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि वोटर स्लिप 30 अक्टूबर तक सभी मतदाताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि मतदान से 5 दिन पहले हर मतदाता को उसकी जानकारी मिल जाए।
कड़ी सुरक्षा, हर क्षेत्र में हो रहा फ्लैग मार्च
वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि जिले में भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। प्रत्येक दिन 70 से 80 आरोपियों की दैनिक गिरफ्तारी की जा रही है, जबकि 485 लोगों को जिला बदर करने की प्रक्रिया जारी है।
डॉ. आशीष ने कहा कि जो भी व्यक्ति डर, लालच या धमकी के माध्यम से मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पोस्टल बैलेट और सुरक्षा व्यवस्था सख्त
डीएम ने बताया कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात करीब 10 हजार कर्मी पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। इनका मतदान 25 से 30 अक्टूबर तक होने वाले द्वितीय प्रशिक्षण सत्र के दौरान समाहरणालय परिसर में कराया जाएगा। इसके लिए दो केंद्र बनाए गए हैं। इन कर्मियों के मतपत्र पटना भेजे जाएंगे, जहां मिलान के बाद संबंधित जिले में लौटाए जाएंगे। जो सारण जिले के कर्मचारी अन्य जिलों में कार्यरत हैं, उनके पोस्टल बैलेट यहां आएंगे। वहीं सर्विस वोटर के मत डाक विभाग के माध्यम से 13 नवंबर दोपहर 3 बजे तक कोषागार में जमा होंगे। 14 नवंबर सुबह 8 बजे तक आने वाले पोस्टल बैलेट सीधे मतगणना केंद्र ले जाए जाएंगे।
वोटर पहचान के लिए 12 दस्तावेज मान्य
निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य किए गए हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर पासबुक, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज सहित अन्य कार्ड शामिल हैं।
