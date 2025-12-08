Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bulldozer Action: छपरा में अतिक्रमण पर सख्ती, बुलडोजर से हटाया गया अवैध कब्जा; कार्रवाई से हड़कंप

    By Zakir Ali Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    छपरा नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हरिमोहन गली में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को तोड़ा। सड़क और नाले पर बने सीढ़ी, रैम्प और चबूतरे ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, छपरा। शहर की मुख्य सड़कों के साथ अब प्रशासन ने प्राथमिकता के आधार पर शहर की व्यस्त रहने वाली मुख्य गलियों में अतिक्रमण मुक्ति अभियान शुरू किया है। छपरा नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमणमुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी कड़ी में रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को एक बार फिर नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर सड़क पर उतरी।

    इस दौरान हरिमोहन गली को अभियान का केंद्र बनाया गया, जहां सड़क और नाले पर बने अवैध सीढ़ी, रैम्प, चबूतरे और अन्य पक्के निर्माणों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर निर्माण इतना मजबूत पाया गया कि बुलडोजर से तोड़ने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी।

    जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने पहले चिन्हित अतिक्रमणों को सूचीबद्ध किया और फिर एक-एक कर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की।

    स्थानीय लोगों के अनुसार लंबे समय से सड़क और नाले पर अवैध निर्माण के कारण आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी, वहीं जल निकासी भी बाधित थी। अतिक्रमण हटते ही लोगों को राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि नालों पर से अतिक्रमण हटाने के क्रम में पानी की पाइप और नलके भी टूट गए।

    इस अभियान का नेतृत्व कर रहे नगर निगम के नगर प्रबंधक वेद प्रकाश वर्णवाल और अभियान की सुरक्षा को लेकर पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे अभियान को व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है और किसी को भी मनमाने ढंग से नगर की संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    अभियान के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने अभियान के दौरान नुक्ताचीनी करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की एक न चली। अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि शहर को अतिक्रमणमुक्त बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में अन्य इलाकों में भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

    नगर निगम ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे स्वयं आगे बढ़कर अवैध निर्माण हटाएं, ताकि किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई से बचा जा सके। प्रशासन की इस पहल से शहर को सुचारु यातायात और बेहतर जल निकासी व्यवस्था मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।