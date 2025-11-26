Saran News: शहर के दारोगा राय चौक से भगवान बाजार चौक तक चला बुलडोजर, 25 अतिक्रमण हटे

जागरण संवाददाता, छपरा। शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाने और सड़कों को सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन ने मंगलवार को बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान दारोगा राय चौक से भगवान बाजार चौक तक चलाया गया, जिसमें कुल 25 जगहों पर लगे अस्थाई अतिक्रमणों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। साथ ही सड़क पर अवैध रूप से दुकानें और ठेले लगाकर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई।

अभियान के दौरान दोनों तरफ फैले फल-सब्जी के ठेलों, अस्थाई दुकानों और निर्माण सामग्री को हटाया गया। निगम अधिकारियों के अनुसार, इस सड़क पर रोजाना भारी जाम की समस्या रहती थी, जिससे स्कूल-कालेज के छात्र-छात्राएं, कार्यालय के कर्मचारी तथा मरीज घंटों जाम में फंसे रहते थे। कई बार एंबुलेंस तक निकलने में परेशानी होती थी, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी।

स्थानीय लोगों ने अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि कार्रवाई के बाद ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी और सड़क पर चलना सुरक्षित होगा।

अतिक्रमण हटाने का यह अभियान छपरा सदर के आंचलाधिकारी राणा अक्षय प्रताप सिंह के नेतृत्व में संचालित किया गया। कार्रवाई में थाना बल, दो सेक्शन सशस्त्र बल, 15 पुरुष पुलिसकर्मी और 10 महिला पुलिसकर्मी शामिल रहे।

नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर मौजूद सभी अस्थाई कब्जों को तुरंत हटाया तथा दुकानदारों को भविष्य में सड़क घेरने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर को जाम-मुक्त और सुगम बनाने के लिए आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा।

निगम ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। अभियान के तीसरे दिन हुई कार्रवाई के बाद कई प्रमुख स्थानों पर सड़कें सामान्य चौड़ाई में वापिस दिखने लगी हैं।

उधर, स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाने चाहिए, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होती रहे। निगम प्रशासन ने बताया कि 26 नवंबर को अभियान दारोगा राय चौक से थाना चौक तक चलाया जाएगा।