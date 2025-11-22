Saran News: सोनपुर मंडल में बढ़ी चेन पुलिंग पर सख्ती, एक सप्ताह में 26 यात्री गिरफ्तार

संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। ट्रेनों में बेवजह अलार्म चेन खींचकर यात्रा में बाधा डालने की बढ़ती घटनाओं पर सोनपुर मंडल रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

पिछले एक सप्ताह के दौरान चलाए गए विशेष अभियान में रेलवे सुरक्षा बल और मंडल प्रशासन ने संयुक्त रूप से ट्रेनों में गश्ती और निगरानी बढ़ाई, जिसका परिणाम तुरंत सामने आया।

12 से 18 नवंबर तक चलाए गए इस अभियान में कुल 26 मामलों में कार्रवाई की गई। सभी मामलों में संबंधित यात्रियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे कुल 8,200 रुपये जुर्माना वसूला गया।

कार्रवाई रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत की गई, जिसके तहत अनावश्यक चेन खींचना दंडनीय अपराध है। कई घटनाओं में यात्रियों ने मामूली कारणों से चेन खींच दी, जिससे ट्रेनें देर से खुलीं और अन्य यात्रियों को असुविधा उठानी पड़ी।