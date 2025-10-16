Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी राहत, सहरसा-शकूरबस्ती के बीच दौड़ेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

    By Zakir Ali Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:49 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे दीपावली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए शकूरबस्ती-सहरसा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 8 फेरे लगाएगी। ट्रेन देवरिया सदर, सीवान, छपरा होकर गुजरेगी। इसमें 17 कोच होंगे, जिनमें सामान्य और एस.एल.आर. कोच शामिल हैं। सभी शयनयान कोच अनारक्षित होंगे, जिससे यात्रियों को त्योहारों में सुविधा मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी राहत, सहरसा-शकूरबस्ती के बीच दौड़ेगी पूजा स्पेशल ट्रेन


    जागरण संवाददाता, छपरा। दीपावली और छठ पर्व के दौरान बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए 04406/04405 शकूरबस्ती–सहरसा–शकूरबस्ती वाया देवरिया सदर, सीवान, छपरा अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी के संचालन की घोषणा की है। यह विशेष ट्रेन 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच कुल 8 फेरों के लिए चलाई जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    17 अक्टूबर से शकूरबस्ती से होगी शुरुआत

    रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 04406 शकूरबस्ती–सहरसा पूजा विशेष गाड़ी 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर को शकूरबस्ती से रात 20:15 बजे प्रस्थान करेगी।

    यह ट्रेन नई दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बरौनी होते हुए तीसरे दिन सुबह 05:30 बजे सहरसा पहुंचेगी।

    19 अक्टूबर से सहरसा से शुरू होगी वापसी यात्रा

    वापसी दिशा में 04405 सहरसा–शकूरबस्ती पूजा विशेष गाड़ी 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 और 28 अक्टूबर को सहरसा से सुबह 08:00 बजे रवाना होगी।

    यह ट्रेन मानसी, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, कानपुर सेंट्रल और अलीगढ़ होते हुए दूसरे दिन 17:40 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी।

    17 कोचों की अनारक्षित सुविधा

    रेल प्रशासन ने बताया कि इस पूजा विशेष गाड़ी में कुल 17 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 15 सामान्य द्वितीय श्रेणी/शयनयान श्रेणी और 02 एस.एल.आर. कोच होंगे। सभी शयनयान कोच अनारक्षित श्रेणी के रहेंगे, जिससे अधिक से अधिक यात्री त्योहारों के दौरान यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकें।