मशरक रेलवे स्टेशन पर RPF का विशेष अभियान, नियम उल्लंघन पर 11 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई

संवाद सूत्र, मशरक (सारण)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) मशरक ने बुधवार को स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और नियम उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान रेल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कुल 11 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनधिकृत रूप से घूमते तीन व्यक्ति गिरफ्तार जानकारी के अनुसार, मशरक जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या एक और दो पर अनधिकृत रूप से घूमते पाए गए तीन व्यक्ति गणेश प्रसाद (निवासी दिघवा दुबौली, गोपालगंज), संजय राम (निवासी टोंटहा जगतपुर, पानापुर, सारण) और राहुल कुमार (निवासी कली टोला मघरी, भगवानपुर, सिवान) को धारा 147 आरए के तहत गिरफ्तार किया गया।

वहीं स्टेशन परिसर में टिकट काउंटर के पास धूम्रपान करते हुए मशरक कुशवाहा टोला निवासी नितेश कुमार को पकड़ा गया, जिस पर धारा 167 आरए के तहत कार्रवाई की गई।इसके अलावा, ट्रेन संख्या 55110 के मशरक जंक्शन पर खड़े रहने के दौरान प्लेटफार्म संख्या दो पर कोचों के पायदान पर खतरनाक तरीके से यात्रा करते हुए सात यात्रियों को आरपीएफ ने हिरासत में लिया।

156 आरए के तहत कानूनी कार्रवाई इनमें दिलीप मांझी (इसुआपुर), राजा आलम (थावे), आकाश नट, रामू कुमार (थावे), अंकज कुमार (मसरख), मुन्ना मांझी तथा जितेंद्र साहनी (महम्मदपुर) शामिल हैं। इन पर धारा 156 आरए के तहत कानूनी कार्रवाई की गई।आरपीएफ ने बताया कि पायदान पर यात्रा करना यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।