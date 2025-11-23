Language
    छपरा–मुजफ्फरपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, पिकअप की टक्कर से ऑटो चालक समेत दो की मौत

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:59 AM (IST)

    छपरा-मुजफ्फरपुर नेशनस हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे (Road Accident) में पिकअप ट्रक की ऑटो से टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो चालक समेत दो लोगों की जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना राजमार्ग पर हुई, और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त ऑटो

    संवाद सूत्र, गड़खा (सारण)। गड़खा थाना क्षेत्र के जासोसती के पास रविवार की सुबह छपरा–मुज़फ़्फरपुर एनएच–722 पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में आटो चालक समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    तेज रफ्तार पिकअप वैन द्वारा आटो में सीधी टक्कर मारने से यह घटना घटी। स्थानीय लोगों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि आटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोग सड़क पर इधर-उधर गिर पड़े।

    मृतकों की पहचान आरा जिले के काजी टोला निवासी 27 वर्षीय बिष्णु कुमार (ऑटो चालक) और भेल्दी थाना क्षेत्र के जोगनी परसा गांव निवासी 28 वर्षीय मकसूद अंसारी के रूप में की गई है।

    मौके पर ही हुई मौत

    दोनों की हालत टक्कर के बाद इतनी गंभीर थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने सदर अस्पताल पहुंचने पर दोनों को मृत घोषित कर दिया।

    इस हादसे में गड़खा बाजार निवासी चंदन कुमार और कृष्णा कुमार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को पहले स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

    पिकअप ने मारी टक्कर

    सूत्रों के अनुसार सभी लोग छपरा भगवान बाजार से ऑटो रिजर्व कर गड़खा की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वाहन जासोसती के पास पहुंचा, सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने नियंत्रण खोते हुए ऑटो को सीधी टक्कर मार दी।

    हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़ने के बजाय उसे लेकर मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया।

    घटना की जानकारी मिलते ही गड़खा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त आटो को जब्त कर लिया है। वहीं, फरार पिकअप वाहन की तलाश तेज कर दी गई है।

    जांच में जुटी पुलिस

    पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, ताकि वाहन और चालक का पता लगाया जा सके।
    स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

    उन्होंने प्रशासन से नियमित गश्ती और गति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पिकअप वैन और उसके चालक को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।