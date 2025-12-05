Language
    साली की शादी से लौट रहे जीजा की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

    By Zakir Ali Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:05 PM (IST)

    छपरा जिले के गड़खा थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में राजू राय नामक युवक की मौत हो गई। वह अपनी साली की शादी से लौट रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उस ...और पढ़ें

    शादी से लौट रहे जीजा की सड़क हादसे में मौत

    जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा जिले के गड़खा थाना क्षेत्र अंतर्गत अनोनी बाजार के समीप गुरुवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिशुनपुरा नयका टोला निवासी श्रीनाथ राय के 35 वर्षीय पुत्र राजू राय के रूप में हुई है। 

    जानकारी के अनुसार राजू राय अपनी बाइक से ससुराल पक्ष के एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान अनोनी बाजार के पास किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राजू राय की मौके पर ही मौत हो गई।

    पुलिस ने मोबाइल काल से की पहचान, परिवार में मचा कोहराम

    घटना की सूचना गड़खा थाना पुलिस की गश्ती टीम को मिली, जो मौके पर पहुंची। पुलिस को सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त बाइक और एक शव पड़ा मिला। इस दौरान मृतक के मोबाइल फोन पर लगातार आ रहे कॉल को पुलिसकर्मियों ने रिसीव किया, जिसके बाद उसकी पहचान और घटना की जानकारी स्वजनों को दी गई। इसके बाद पुलिस ने जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया।

    वाहन की पहचान करने में जुटी पुलिस

    सदर अस्पताल पहुंचे मृतक के स्वजनों ने बताया कि राजू राय की शादी भुआलपुर में हुई थी और हाल ही में उसकी साली की शादी थी, जिसमें शामिल होकर वह लौट रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। राजू राय अपने पीछे पत्नी और चार छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गया है। 

    अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और हर आंख नम है। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि घटना के जिम्मेदार वाहन का पता लगाया जा सके।